昨天關於「寶寶的寶寶不是寶寶的」話題踢爆網路，聽說新浪微博一度宕機，朋友圈裡也被寶寶刷頻了。

為了避免聖母婊說力哥講話太理性，沒人性，我先從道德角度來聲明我的態度：這件事情上，我完全站在王寶強這一邊！

從王寶強、馬蓉、宋喆過往的公開信息，進行簡單的邏輯推理，以及這次事件中雙方不同的表態就可以非常明顯看出：一定是馬蓉婚內出軌宋喆，在法律和道德上，過錯方一定是馬蓉。

雖然馬蓉微博回應稱「不是不爆，時候未到」，言下之意是在準備更完整的證據材料，到時候再反咬王寶強一口，繼續上演已經上演了無數次的明星夫妻反目撕逼2.0的戲碼。

但馬蓉能找到的支持自己的理由，無非就是王寶強忙於工作，疏於照顧家庭，導致夫妻感情冷淡，或者就是王寶強利益心太重，處心積慮把自己和宋喆排除在公司股權結構之外，在做了周密安排后捅自己一刀。

但人家海員一出海就是一年半載，是不是家裡的老婆出軌都是理所當然的呢？而如果你已經背叛了我，我給你機會還不肯回頭，那我幹嘛還要考慮你的利益呢？從情感角度看，我也一定會盡一切所能讓你在離婚中一無所有才解氣啊。

那孩子呢？你就不考慮孩子的心理陰影面積嗎？

如今的網路太厲害，現在公開的材料顯示，王寶強「喜當爹」的概率相當高啊……

下面就是力哥純理性分析了。

如果力哥是寶強，我同樣會選擇這樣做，因為別無選擇！

作為公眾人物，一線明星，婚變肯定不利於王寶強的事業，寶寶一定做夢也希望不要走到離婚的地步。

更何況和力哥同歲的王寶強在追求馬蓉的時候，早已不是《盲井》時代一無所知的單純孩子，也不是《天下無賊》時代初出茅廬的草根藝人，而是已經拍了奠定王寶強現象級演員地位的《士兵突擊》以後，事業處於快速上升期的准一線明星了。

雖然王寶強缺乏顏值，但當時的名氣和吸金能力已經很可觀，他選擇女友的空間其實非常大，之所以會看上馬蓉，我相信就像王寶強自己說的，是「一見鍾情」，他真的愛這個女人，所以明知對方出軌，也還是希望挽回這段婚姻。

現在有一種輿論觀點說馬蓉「下嫁」王寶強，是鮮花插牛糞，門不當戶不對，潘金蓮出軌西門慶是早晚的事。我卻認為從一開始就是馬蓉「高攀」了王寶強。

想要了解王寶強，我建議至少看三部電影。

一是2002年李楊導演的禁-片《盲井》。

只有18歲的王寶強本色出演男一號，你能看到被馮小剛發現之前最本真的王寶強（裏面還有一段王寶強的床戲哦~卡卡）。

二是去年王寶強主演、陳思成導演的《唐人街探案》。

這是迄今為止，王寶強努力從本色演員轉變為性格演員的最成功的一次嘗試（許多人都覺得王寶強演什麼角色都是在演自己，這話當然寶寶是最不愛聽的），我們能看到10多年來王寶強的努力和演技的提升（說句題外話，當年我看《士兵突擊》時，就覺得王寶強、陳思成、張譯、李晨、段奕宏將來都是一線明星的底子）。

三是去年上映的爾冬陞導演的《我是路人甲》。

爾冬陞接受採訪時說：「這些橫店演員告訴我，他們能有今天，都是被王寶強害的」。這部電影講的就是10多年前王寶強做群演想要出人頭地的故事。今天王寶強已經成了沒顏值，沒學歷，沒背景的三無群演想要草根逆襲的圖騰。

不過很悲劇的是，千萬群演中，至今也只出了一個王寶強。因為王寶強是不可複製的現象級明星，任何人打出「王寶強第二」的招牌，都不可能像王寶強那麼火。就像那麼多年明星選秀節目造出了那麼多草根明星，但不管是曾軼可、高婭媛還是誰，至今依然沒人能撼動李宇春作為中性人風格女明星NO.1的地位。

王寶強的不可複製性決定了他收穫名利的速度一定會呈現幾何級增長。

這一點，在2007年，馬蓉一定看出來了。

反觀馬蓉，說實話，在中國娛樂圈，以馬蓉的顏值，只能算清秀可人，但絕對算不上頂級尤物，中國比她漂亮的女藝人哪怕是藝校女大學生都多了去了，如果沒有王寶強，靠自己在大學畢業后在播音主持界或娛樂圈打拚，馬蓉很難能有今天這麼高的知名度。

再看出身，馬蓉不是北上廣大城市出身，而是陝西渭南農村長大的孩子，父母都是普通人，絕非大富大貴之人。再看學歷，西北大學雖然也是211院校，但在娛樂圈，和中戲、北影、上戲帶著光環出來的科班生相比還是低了一級。

更何況兩人相識時，馬蓉還只是一個大學生，也沒有像趙薇當年讀大學時就直接拉去拍《還珠格格》，在競爭如此激烈的娛樂圈（播音主持系出來轉行做藝人的也很多，就算留在電視台做女主播也算是半個娛樂圈的人，各種勾心鬥角也是相當激烈），2007年的馬蓉和王寶強站在一起，前者還什麼都不是，後者卻正在從突然崛起的黑馬股變成人人追捧的白馬股，誰高攀誰還不清楚呢？

既然是馬蓉高攀了王寶強，那馬蓉又為什麼要婚內出軌呢？這就要說到我們對「高攀」的定義到底是什麼了。

粗鄙地說，婚姻關係中的門當戶對指的就是顏值和名利。

高顏值就應該和高顏值在一起，所以教主和AB在一起大家覺得好登對；有錢人就應該和有錢人在一起，自古及今，這樣的例子太多了；有名的人就應該和有名的人在一起，所以有人說寧澤濤應該和傅爺配一對……

但是你說不對啊，我們家小濤濤這麼帥，怎麼能和諧星傅爺配一對呢？太委屈濤濤啦~

那反過來說，徐帆嫁給馮小剛，陳紅嫁給陳凱歌，蔣雯麗嫁給顧長衛，大家就會覺得很正常，因為男的有才又有錢，才子配佳人，很好啊，就算顧長衛醜成那樣也沒關係。

這就是上萬年男權社會演進，給我們潛意識裡留下的道德標尺——

男人如果用顏值來換取錢財，會被人譏笑為「小白臉」，「吃軟飯」，男人靠才能和奮鬥換取錢財，會讓人肅然起敬，覺得這人牛逼。

就算是顏值極高的男明星，有哪個喜歡被人家說自己是顏值擔當？都希望說你不但有顏值，更有才華和汗水，取得今天的成就主要還是因為你的努力，從劉德華到黃曉明到彭於晏，有哪個男藝人會甘心被人說成是靠賣臉吃飯的呢？

但女人如果靠顏值來換取錢財，比如說現在的網紅女日進鬥金，只要不脫不露，也沒人會對她們進行道德指責，人家禮儀小姐、公關經理、空姐什麼的不都要賣臉嗎？或者說嫁入豪門從此享受榮華富貴，不但不會被人指責不勞而獲，反而會讓其他女人羡慕嫉妒恨，讓男人發誓要更加努力討得美人歸。

反之，如果一個女的顏值較低，但在事業上成就非凡，觀眾潛意識就會認為是因為這女的從小顏值低，受歧視，沒男生追她，所以她只能刻苦學習，奮發圖強，離開學校后也是全身心投入工作，想用事業來證明自己。

如果一個女的顏值很高還事業有成呢？那記者採訪她的時候一定會問：這些年你忙於事業，是不是感覺很虧欠家庭，虧欠孩子呢？然後這女的就會接下話茬說是啊，我真的很後悔，當年為了拼事業，在孩子牙牙學語的時候沒有花更多的時間陪伴他，其實現在回頭想想，家庭才是最重要的……

日劇《我不是不結婚 只是不想》講述40歲高顏值高收入單身女醫生的故事記者這個問題的潛台詞其實是：既然你父母給了你那麼高的顏值，你為啥還那麼拚命選擇Hard模式呢？嫁個有錢的老公，在家安安穩穩相夫教子不就行了嗎？

而這個高顏值女強人回答的潛台詞是：是啊，當年我也不知道為什麼事業心那麼重，其實當年在家庭和事業之間，我應該把更多的精力花在家庭上的。

所以高顏值的馬蓉嫁給低顏值的王寶強，就像蔣雯麗嫁給顧長衛一樣，絕不是下嫁。

對許多男人來說，選擇婚姻伴侶時，顏值高是必要條件，顏值低可能就一票否決了。但對女人來說，選擇婚姻伴侶時，顏值高當然好，但還有很多東西比顏值重要得多，比如金錢、才華、勤奮、幽默、忠誠、細心、安全感……

那問題到底出在哪裡呢？

我認為或許是三觀差太多了，尤其是價值觀。

力哥不是個唯學歷論者。中國的情況和全世界沒什麼大差別，高學歷低情商，或者高學歷低素養的人也很多。學歷雖然不能完全代表這個人的三觀水平，但高學歷的人，由於強制性的花了更多的時間系統學習了更高深的知識，對這個世界的認知水平就會和低學歷的人有明顯差異，他們看待世界就會更加深刻，更加準確，能夠透過很多現象，看到事物本質。而低學歷的人，往往更容易被直覺或者所謂的「道德感」束縛。

王寶強成名后自己爆料，他出身於河北農村一個貧寒的家庭，從小缺少家庭關愛。從8歲到14歲，本應該是正常孩子上小學和初中的年紀，王寶強卻在少林寺做俗家弟子每天練武，雖然在寺里也學一點文化課，但這點文化課肯定比體校學生的更不如，因為家境貧寒，寶強更不可能有接受高等教育的機會，所以早早就闖蕩社會，一心圓自己的影視夢。

而馬蓉不管怎麼說也是系統讀完了正規的一本院校，兩人在知識結構上天然就有巨大鴻溝。

這些年大熱的綜藝《爸爸去哪兒》引發了育兒問題的大討論。王寶強帶女兒娜娜接班加盟《爸爸去哪兒》第三季時，被許多網友譽為「三季以來最差親子組合，沒有之一」。

首先是王寶強在真人秀節目中完全暴露了自己受教育程度低帶來的缺乏見識的問題，包括一上場因為完全聽不懂英文，被其他幾個爸爸聯合耍卻只能在一邊傻笑。

更讓觀眾廣泛吐槽的是王寶強在教育女兒上的束手無策。膽小、不合群、缺乏禮貌、自我中心……這些問題都需要父母的教育引導，而節目里卻沒有看見王寶強對女兒的任何管教，只有一味地寵著慣著，年齡已經不小的王寶強或許是真的不知道該如何教育孩子，也從來沒想過應該學習一些教育學方面的知識。

在子女管教問題上，我私下揣測，馬蓉和王寶強在觀念上有不小的衝突。

周立波曾擠兌郭德綱說：喝咖啡的怎麼能和吃大蒜的坐在一起呢？

拋開這麼明著擠兌同行是否合適不說，周立波這話本身沒說錯。

完全不同的出身和成長環境，完全不同的生活習慣，完全不同的處世態度，完全不同的知識積累，完全不同的人生觀、世界觀、價值觀的兩個人，想要成為朝夕相處的這個世界上最親密的一對人際關係，真的比登天還難。尤其當雙方認識的時候就已經各自成年三觀定型以後，想要改變另一人的思維習慣，真的太難太難了。

說實話，你不覺得馬蓉和宋喆，無論在外形上，氣質上，還是三觀或者學歷知識儲備上，都更加登對嗎？

這就是為什麼力哥在組建荔枝匯的時候，一直在強調價值觀認同，如果沒有這一條，任何社群都是一群烏合之眾，一吹就倒的一盤散沙。

今年年初力哥寫了《力嫂是誰——從理財視角談力哥的擇偶觀》（可在力哥微信公眾號上查閱），當時我總結了五條男性擇偶標準——

1.別找公認的大美女，也別找醜女，找長相還行，你看了順眼的女人。

2.別找和你性格相同或相近的女人，找和你性格相差較大或相反的女人。

3.找她愛你的程度比你愛她的程度還要多那麼點的女人。

4.找物慾（野心）沒有那麼強的女人。

5.找家庭經濟背景比你家好那麼點的女人。

這五條歸結到最後，還是那兩個字——平衡。

很可惜，在王寶強和馬蓉的案例中，這5條似乎都不成立。

1.馬蓉雖然算不上頂級美女，但說是公認的美女並不為過。

2.馬蓉的曝光不多，性格如何我們外人不知曉，但從價值觀上看，兩人肯定有蠻大的差異。

3.王寶強對馬蓉的愛肯定大大超過了馬蓉對他的愛。

4.如果物慾不強的話，恐怕馬蓉也很難看得上王寶強。

另據未經考證小道消息，馬蓉和宋喆大學里就是秘密情侶，當時兩人一合計，看好王寶強這個吸金機器，於是馬蓉答應做王寶強女友，但條件是讓宋喆做寶強經紀人。如果真是如此，那從一開始，這就是布下的一個大局，寶寶心裏真得苦死了！

5.雖然王寶強的家庭背景不如馬蓉，但在他們結婚時兩人的吸金能力上，馬蓉完全無法和王寶強比，所以這條也不滿足。

所以寶寶的這出轟動全國的狗血劇，對我們普通老百姓最大的警示作用不是什麼我們再也不相信愛情了，或者再也不要相信明星在公眾面前的秀恩愛了，而是擇偶的時候，門當戶對真的太重要了！

這裏的門當戶既包括家庭背景、地域習慣、學歷層次、收入水平，還有非常重要的一點——兩人的價值觀是否接近。

而想要從更高層次來透視婚姻問題，儘可能降低婚姻小船傾覆的風險，就要看力哥此前寫的更高層次的婚姻問題著作——《力嫂是誰？（終極版）》

最後再八卦一句，王寶強是P2P平台團貸網的形象代言人，代言人出了件轟動全國的大事，不知道團貸網的公關現在的心情是凌亂呢？凌亂呢？還是凌亂呢……

版權聲明：



本文版權屬於《力哥理財》微信公眾號（lglicai），未經授權不得轉載及二次修改。 轉載或合作請聯繫dukept@126.com