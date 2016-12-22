歐洲股市全線低開 英國富時100指數跌0.2%北京新浪網 (2016-12-22 16:16)
歐洲股市全線低開，歐洲STOXX 600指數跌0.1%；義大利富時MIB指數跌0.1%；英國富時100指數跌0.2%；法國CAC 40指數跌0.1%；德國DAX指數跌0.3%。
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