（一）

12月21日，這個消失半年的中央小組，開了一次別有深意的特殊會議。

最大的特殊，就是這個會議以最直接的姿態談民生問題。也並不是說以前不談，但坦率地說，以前的很多次中央會議，有很多的專業術語，有很大的務虛內容。

這一次，很直接了當，不談則以，一談就是六個：

第一個，霧霾。

第二個，垃圾分類。

第三個，養殖廢棄物處理。

第四個，養老院服務質量。

第五個，房地產泡沫。

第六個，食品安全。

這個會議，就是中央財經領導小組第十四次會議。上次開會，還是今年5月，談供給側結構性改革。半年後再次開會，當然也討論了165項重大工程進展，但重點是上面六大民生問題。

根據新華社的通稿，習近平在講話中指出，保持經濟增長速度、推動經濟發展，根本還是要不斷解決好人民群眾普遍關心的突出問題。

這六個問題，應該都是老百姓普遍關心的突出問題。請注意關鍵詞：1、普遍關心；2、突出問題。

第一個就討論霧霾問題，相信中央也是別有深意的。

因為很多東西可以特供，但空氣無法特供。在開會的當天，如同全國很多地方一樣，中南海的空氣質量，應該也是重度污染。

即使裝了大功率凈化器，但人不可能永遠不走出房間，即使能不走出房間，仰望宛如仙境的北京城，領導人的心境相信也不會多舒暢。

霧霾牽動著中南海，因為再這樣下去，大家都要玩完。

所以，在這次特殊會議上，習總也強調：

1、推進北方地區冬季清潔取暖，關係北方地區廣大群眾溫暖過冬，關係霧霾天能不能減少，是能源生產和消費革命、農村生活方式革命的重要內容。

2、要按照企業為主、政府推動、居民可承受的方針，宜氣則氣，宜電則電，儘可能利用清潔能源，加快提高清潔供暖比重。

意思也很明確：

第一，當前霧霾深重，與北方冬天取暖有一定關係。

第二，減少霧霾，必須清潔取暖，要儘可能利用清潔能源。

第三，這會增加成本，但也是一次能源生產和消費革命，也是一個新的增長點。

危機危機，危中有機。這是辯證法。

但至少到目前為止，中國治理霧霾的最大絕招，還是等風來。22日北風呼啦啦啦刮過，北京城立馬空氣清新。

氣象局這次立下大功，預報毫釐不爽。但這不是長久之計。

治理霧霾，大家在看。軍中無戲言，要真正提頭來見。

（二）

六個問題中，每一個都有很強的針對性。

譬如，房地產泡沫問題。

中央似乎越來越不迴避問題，以前總要遮遮掩掩的泡沫兩個字，現在已經不止一次出現在中央文件中。

上周的中央經濟工作會議，就提到了房地產泡沫，話是這麼說的，「既抑制房地產泡沫，又防止出現大起大落」。而且還有另一句被廣為流傳的話：房子是用來住的，不是用來炒的。

不再迴避泡沫，因為誰都知道，中國的房地產泡沫，已經到了必須重視的地步！

正如筆者此前所說的，在現在中國不少城市，靠正常工資收入，幾個人能夠順利買房？泡沫還小嗎？從國際經驗來看，每一次房地產泡沫，必定以眼淚結束。日本經濟「失落的10年」、美國的次貸危機，哪一個不與房市泡沫破裂有關？

另一方面，正如經濟工作會議所指出的，「重點解決三四線城市房地產庫存過多問題」。在三四線城市，房子已經建得太多了，遠遠超過了合理需求。應對不當，形成的將是一個又一個鬼城！

這些都是潛在的金融黑洞和災難啊！

所以，在這次財經工作小組會議上，按照新華社通稿，在房地產泡沫問題上，習總又說了兩句話。

第一句：規範住房租賃市場和抑制房地產泡沫，是實現住有所居的重大民生工程。

第二句：要準確把握住房的居住屬性，以滿足新市民住房需求為主要出發點，以建立購租並舉的住房制度為主要方向，以市場為主滿足多層次需求，以政府為主提供基本保障，分類調控，地方為主，金融、財稅、土地、市場監管等多策並舉，形成長遠的制度安排，讓全體人民住有所居。

解讀一下：

第一，必須規範住房租賃市場，黑心房地產中介，政府要對你們下狠手了。

第二，還是那句話，房子是用來住的，不是用來炒的，炒房的成本必須大幅增加，讓炒房客知難而退。

第三，最讓人振奮的，是這句話：讓全體人民住有所居；其實這正是杜甫當年的期盼：安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏。

中國的房市，欺騙了多少相信經濟學規律的人。希望這一次，中央確實是玩真的，希望這個泡沫，別毀了中國經濟。

（三）

馬雲曾經在一個視頻中預言，未來中國三種癌爆發：

一個是肺癌，霧霾的後果；

一個是肝癌，水污染的後患；

還有一個是胃癌，食品安全的問題。

民以為食為天，全世界中國人最好吃，可憐，最好吃的中國人現在吃什麼都感到擔心。

最可笑的一件事：不久前，北京很多超市突然就沒有活魚賣了，一些媒體披露，原因據說是突擊檢查被提前泄露，商家心裏也沒底，乾脆所有活魚都不賣。商家如果確保活魚都是安全的，他們幹嘛有生意不做呢？

很多事情，不能細究，也不敢細究。只能寄望自己的胃，更加堅強，百毒不侵。

在這次財經領導小組討論的六個民生話題中，最後一項就是食品安全。

根據新華社的通稿，習總提出了「五個嚴」——要嚴字當頭，嚴謹標準、嚴格監管、嚴厲處罰、嚴肅問責，各級黨委和政府要作為一項重大政治任務來抓。

記住了，各級官員們，食品安全現在是一項重大政治任務。

這應該也是關於食品安全問題，最嚴厲的一次表態。

當然，說一千道一萬，更重要的是落實。

記得2014年，習總在一次重要批示中這樣說落實：

崇尚實幹、狠抓落實是我反覆強調的。如果不沉下心來抓落實，再好的目標、再好的藍圖，也只是鏡中花、水中月。

希望這六個問題，千萬千萬不能成為鏡中花、水中月。

它關係到我們的呼吸，關係到我們的飲食，關係到我們的住房，關係到我們的養老。

習總書記說，空談誤國，實幹興邦。

霧霾，你可以來作證！

文/錢金森，專注財經原創，用最通俗易懂的語言解讀國際經濟宏觀大勢，大宗商品行情走勢分析。微信：jinguo028