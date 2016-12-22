12月17日，國內第一本故事眾籌理財書《挖財：理財就是身邊事》正式出版發行。該書內容來自故事眾籌項目，編者從挖財社區、眾籌網網友提供的數百個理財故事中，精選了27個接地氣的故事彙集成書，並邀請知名20餘位理財專家進行了一對一點評。

挖財社區主編徐苑介紹，此次眾籌的新書，不會出現「高大上」的專業金融名詞，也沒有讓人頭疼的經濟學公式，更不會展示那些參考價值不大的過時案例。「取而代之的是，身邊小夥伴的生活經驗、理財經歷，希望從身邊的真實故事出發學習理財，讓小白來解開小白的理財困惑。」

今年4月，挖財啟動了啟動夥伴式財商提升計劃，這本以用戶為核心的理財故事書的出版，成為計劃最新的成果。此前，挖財已吸引了大量專業機構和理財師入駐，與用戶交流理財知識；聯合上海一光一影推出國內首部財商教育網劇；線上、線下一體化的「挖財公開課」運作日益成熟，已有超過180萬人次參與了學習分享。

「傳統的灌輸式學習效果並不好，」徐苑認為，大家都希望進步，但沒有人喜歡被教育，在互聯網時代，交流、分享、互動才是傳播和學習的核心，「夥伴式」財商提升計劃的核心就是「教與學」的平等化。

因此，此前圍繞該書舉行的眾籌活動就刻意強調了用戶的參與。與普通眾籌項目必須以貨幣出資不同，此次眾籌參與者可以用自己的「理財故事」作為出資，參與者只要將自己的故事分享給主編，就能免費獲得書籍。如果故事被採用，還有機會成為後續出版理財書籍的作者之一。

這一方式，使得參與者在書籍出版之前就有機會和主編溝通，並且可以通過分享故事的形式獲得認同感和諸多附加收益，其身份也可能從「讀者」變為「作者」。

挖財社區財主「獵人俄里翁」分享的故事《十年理財路：從赤手空拳到3套房產、財主Luckyko分享的《兩年存30w，我的開源不節流生活》，被網友評論為「標題吸引人，內容無壓迫感」。像這樣的身邊理財故事，書中共收錄了27個。

藍獅子出版人、著名財經作家吳曉波表示，這本書匯聚了很多典型的理財案例，從專業的角度為大家提供理財投資的知識。吳曉波與挖財董事長兼CEO李治國一起為該書作序，並邀請了越女讀財、三公子、力哥說理財、江瀚、蘇鵬飛、王奇等22位知名財經類理財達人為書中的理財故事撰寫專業點評。

「科學合理的資產規劃理念，是當前普通人理財最缺乏也是最為緊迫的問題，」徐苑表示，「我們希望通過用戶之間的互動交流，推進大眾資產管理意識的提高。」