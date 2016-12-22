又是一年將盡時，萬事即將翻篇，你是不是和小編一樣，再次暗暗下決心，2017年一定要實現2016年沒有做到的2015年許下的願望——買一套屬於自己的房子。問題是，2016年都hold不住的房價，2017年會降嗎？

從小方面講，高房價讓我們這些一般民眾，越來越買不起房子，生活幸福指數下降。從大方面講，房價的過快上漲，給經濟、社會帶來嚴重危害，不僅抑制了多數剛性需求和改善性需求，而且還加劇了貧富懸殊，容易激化社會矛盾，影響社會和諧。

房價真的會一直這麼漲下去嗎？如何降房價？成為了想買房的吃瓜群眾最關心的問題，其中，大家對傳言多年的房產稅賦予了很高的期望。

其實，關於房產稅的討論，早已鋪天蓋地，此前網上還說，房產稅最早會在2017年出台，雖然只是傳聞，但讓大家越來越坐不住了，紛紛翹首以盼。

前段時間，行業大佬潘石屹也出來說了，他說北京有人買一百套房，自己只住一套，推出房產稅十分必要，宜早不宜遲，否則造成巨大浪費。

為什麼大家都覺得房產稅能降房價呢？一般的邏輯是：有了房產稅，持有第二套房子的成本將增加，這會讓投機者有所顧慮，不再瘋狂搶購，買房的人在減少而賣房的人在增多，這無疑相當於增加了供應減少了需求，根據經濟學原理，商品價格由供需關係決定，購房需求的減少會讓房價降下去。

但也有人不讚同怎樣的觀點，他們認為，房產稅無法改變賣地衝動，和房價漲跌沒有關心。

小編覺得，房產稅出台，肯定對房價有影響，是房價走向理性的良方，但並非這一招就能決定全局，還需要其他各因素各方面的相輔相成。

關於這個話題，中央黨校國際戰略研究院副院長周天勇認為：要把房價降下來，除了開徵房產稅沒有什麼更好的辦法了。但開徵房產稅一定這要有幾個比較重大的配套改革——

一是保持國有土地和集體土地所有權不變，但土地使用權，要確權到法人和自然人；二是土地財產權一定要具備交易、入股、出租、繼承、抵押等商品屬性；三是要廢除延期制，就是50年、60年、70年期限的規定；四是要廢除現行的行政寡頭壟斷賣地，現在房價被推高，主要是由於行政寡頭壟斷賣地以及地方政府的土地財政。

最後，小編還是那句話，不管明年房價漲跌，房產稅真的能否給房價帶來漲跌，準備買房的你，保持理性心態依舊很重要。

文/東亞縱財（V信：hnys0600）本人對現貨原油、天然氣、白銀等大宗商品等有深入的研究