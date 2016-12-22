俗語有云，「盛世藏古董，亂世買黃金」，黃金具有避險功能就眾所周知，不過近來這個「保值聖品」在美股及美元強勢下，也終遭拋棄了。黃金期貨連續第二天下滑，就連黃金ETF也屢遭拋售。《彭博》報導，全球最大黃金ETF SPDR Gold Trust持倉也連續28個交易日下降，創2004年以來最長連跌紀錄。

自上月美國大選「黑天鵝」特朗普勝出以來，SPDR Gold Trust黃金ETF已下跌逾11%，有高達約47億美元的資金被贖回，雖然全年累計仍有約6%漲幅，但目前已跌至自今年2月以來低位，加劇了金價跌勢。

面對金價暴跌，金銀業貿易場理事長張德熙就大派定心丸，認為目前只屬技術性調整，料明年首季金價跌穿1100美元后，可望見底回升，並指香港黃金短線需求仍高。