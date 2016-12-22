去年年底，力哥寫的《【年終鉅獻】2016理財市場投資機會展望》中就明確對今年的整體投資市場表示悲觀：請大家一定要做好過冬的準備。

上個月，力哥又寫了5萬字長文《這個世界怎麼了——2016中國老百姓理財醒世恆言》，穿越古今，縱覽全球，從理論角度解釋了為什麼我們今天會遇到持續的投資寒冬。

而最近，我們遭遇到了一股又一股的投資寒流——

人民幣又出現了貶值潮。

貨幣基金的收益率跌破2.7%，創08年金融危機以來的新底（其實之前跌破2.9%的時候就已經是債市牛熊分水嶺了），餘額寶才2.3%。

銀行理財產品收益率普遍跌破4%。

最高大上的信託也難以找到8%以上的高收益品種。

幾乎所有知名P2P平台的產品收益率都在不斷下調，還敢逆勢上調收益率的，100%就是準備撈錢跑路的節奏了。

而昨天力哥剛剛吐槽過的宜信財富旗下的P2P上市公司宜人貸公佈的半年報顯示，壞賬率與股價比翼齊飛，看上去很魔幻的樣子。

至於樓市，哎，說多了都是淚……

至於股市，哎，無言以對，惟有淚千行……

但就在這個盛夏里的投資寒冬，最近有一個小夥伴突然使出了洪荒之力持續上漲——那就是傳說中的分級A。

分級基金是極具中國特色的非常複雜的一種金融創新品種。

不光分級B這種帶有高槓桿的高風險產品是理財小白的禁區，事實上，分級A的複雜程度比分級B更甚，看起來風險低，實際上同樣也應該是理財小白的禁區。

關於分級基金的系統性介紹，去年牛市期間力哥曾做過12期系列節目，詳細解析了分級基金的來龍去脈和各種玩法。

如果想系統學習分級基金知識，請點擊力哥理財微信號菜單欄里的「脫口秀」，選擇「視頻」能找到力哥去年的視頻節目，點擊「文字」能查看視頻節目的文字版。

當時力哥在最後一集節目里說過一句提綱挈領的話：

牛市玩分級B，熊市玩分級A；AB輪動，賺錢絕配！

最開始，許多人僅僅把分級A看成是一個「永續債券」，因為它每年都會給你一個約定收益率。

但慢慢的，大家發現事情遠沒有那麼簡單。至少在力哥看來，分級A實際上是一個永續債券+低成本高流動性ETF+股市看跌期權+債市看跌期權+低風險套利工具在內的一個奇葩綜合體。

說實話……力哥是最討厭一排正常人類都看不懂的專業術語排列的句子了……但這貨就是這麼個奇葩東西。

而最近分級A的二級市場價格在本來就已經大幅溢價的基礎上，再次大幅上漲，有些走勢比分級B的波動還要大，真是嚇死寶寶了。

記得去年7-8月股災期間，市場上最亮眼的就是分級A，在分級B紛紛下折的時候，分級A紛紛從過去的高折價變成平價甚至溢價，2個月內如果簡單持有分級A，賺30%的比比皆是。

而那一次分級A的瘋漲，其實是看跌期權+套利屬性綜合影響的結果。

而這一次分級A的上漲，一方面，股市持續低迷，市場信心不足，分級B大量折價，導致配對機制下，分級A必然高溢價。

但更重要的是，債市看跌期權的影響凸顯了。

沒錯，全球都在撒錢低利率甚至負利率，中國也可能還要降息，市場對低風險資產的渴望依然很高，看來看去，也就是隱含收益率還有4.5%左右的分級A還值得入手。

此次分級A的集體上漲背後不但是散戶在入場，而且以保險資金為代表的機構資金也在搶籌分級A。

沒錯，分級A最近的上漲和持續大半年的萬科爭奪戰本質上是一樣的，背後都是貨幣超發潮+資產荒導致的結果。

你發現了沒？跟著力哥學理財最大的好處就是力哥可以把這個世界各種現象和知識串起來和你講，嘿嘿。

那已經漲成溢價那麼高的樣子，現在分級A還能買嗎？

從債性角度看，可以買。

因為未來經濟和通脹下行的預期並沒有改變，只要債券收益率持續下降，分級AA的市場需求就會持續高漲。

但從股性角度看，不建議買。

因為假如未來股市上漲，市場風險偏好提升，分級B一定會馬上從高折價回歸平價甚至溢價，相應的分級A現在的高溢價就會成為斷頭刀，和當年分級B下折虧得投資者滿地找牙是一個道理。

假如未來股市下跌，尤其是出現股災式雪崩下跌，那些對應的分級B距離下折比較近的分級A，到時候在負期權價值的作用下，在高溢價狀態下也可能會出現下跌。

總而言之，投資的原則是能買便宜的別買貴的，能買折價的別買溢價的。

假如你是激進型投資者，非常看好後市，並且也完全弄明白了分級基金的運作規則，現在倒是可以考慮入手一些你比較看好的距離下折線比較遠的折價比較高的分級B的好時機~

因為力哥受夠了「話嘮」的頭銜，發誓今後每篇文章長度都要努力控制在2000字內，所以就只能這樣簡單寫寫了。

如果你還想了解更多關於分級基金的投資知識，可以選擇加入荔枝匯，力哥和管理員會手把手教你怎麼玩這麼複雜的產品。

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