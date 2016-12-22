中州期貨日評：短期高位承壓 油脂持續調整

周四，國內油脂品種從主力合約看，豆油1705合約收於6978元/噸，較前一日結算價下跌1.55%；棕櫚油1705合約收於6166元/噸，較前一日結算價下跌1.34%；菜油1705合約收於7326元/噸，較前一日結算價下跌1.43%。

現貨方面，河北秦皇島地區：工廠報價，一級豆油7500元/噸；張家港地區：貿易商報價，一級豆油7420元/噸；山東臨沂地區：工廠報價，一級豆油7480元/噸。山東日照地區：工廠報價，24度棕櫚油6900元/噸；東莞地區：旺旺報價，24度棕櫚油6500元/噸；張家港地區：貿易商報價，24度棕櫚油6770元/噸。江蘇地區菜油價格走勢回調，進口四級菜油報價在7300-7400元/噸；安徽地區菜油價格略有回調，四級菜油報價在7350-7450元/噸。

消息面上：1、德國漢堡的行業刊物油世界發佈的最新預測數據顯示，2016/17年度阿根廷大豆產量可能降至5300萬噸或者低於5300萬噸。油世界還預測2016/17年度美國大豆產量為1.701億噸，比上年增加460萬噸。2、美國農業部發佈的12月份全球油籽市場貿易報告顯示，2016/17年度南非大豆進口預計為30萬噸，比早先預測值高出10萬噸，因為大豆減產。

操作上，豆油1705合約高位下跌，短期調整有加速的跡象，繼續觀望為宜；棕櫚油1705合約持續調整，期價運行於20日均線下方，謹慎觀望為主；菜油1705合約持續回落，短期調整態勢延續，目前觀望為上。

（中州期貨：李崇峻）