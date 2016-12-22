近期兩個消息形成了鮮明的對比，一個是之前爭議很大的網約車管理規則，主要就是一定要當地人、當地牌這些條款，北京與上海居然都正式出台了。只有廣州比較好，聽取了部分反應較大的意見，在一定程度上進行了修改，降低了一些門檻。而深圳的則沒有看到，不知道是不是小馬的投資在當地還是令政府機構有些顧慮的？所以不能像北京上海那麼任性。

有的時候感覺中國老百姓真是好欺負。因為有次打滴滴，司機是安徽農民，說在杭州租了農民房，簡單地裝修了一下，又借錢買了車，感覺做這個生意不錯，老婆孩子也從鄉下接出來了，一個月能掙個小一萬，說得挺歡樂的。相信北京上海也有不少這樣的家庭吧？你一個政策，人家裝修的錢、借款的錢、買車上牌照包括考駕照的錢，都等於打了水漂了。人家找不到別的工作只能回家鄉的話，可能連路都沒有，要車跟駕照有啥用？

所以，如果這個規則要城管去落實，估計弄不好也會出人命吧？不知道能否建議，以後哪個部門出台啥規則，哪個部門負責去落實。至少也要聯合去落實，別盡把落實不了的事都推到城管兄弟身上，人家也是肉身凡胎，人家的命也是命。

現在共享單車又出來了，這個東西真是好東西，過去買單車總是丟，所以在丟了幾部單車后，跟姐姐聯合起來發明了一種防盜鎖，然後拿到了國家發明專利。但問題是兩個秀才都沒有能力去開模具做出樣品，更別說去單車廠推廣了。所以也就不了了之了。並從此與單車絕緣了。外出辦事，沒有公交就只能依靠自己的雙腳了。

現在有了共享單車，感覺真是共產主義的小苗在交通領域里的萌芽！滿大街的單車只要付0.5元就可以騎一小時，基本上也就夠了，也不用擔心有人偷，因為到處都是單車，沒人需要產權屬於自己的單車了，你偷了也賣不出去。你放在外面，人家通過衛星還能找到，你就算自己騎，也就一天能省0.5元錢，最多來回省個一元錢，有啥必要非要偷呢？

共享單車最大的好處是解決了公交不能解決的最後一公里的問題，同時還環保，對於總是要購物維持家庭生活的人來說，也可以放下沉重的負擔讓單車代勞，當然也可以通過騎單車達到健身的目的，總之好處多多。

所以，每個投資者從自己的草根經驗出發，都知道這個行業很有前景，然後就是上海鳳凰漲停、中路股份漲停、深中華漲停。這些都是從事單車生產的企業。

只是，我感覺所有的投資者還是應當先禱告一下吧，求一下上帝保佑，別讓這個大家喜歡的事，又因為很小、很少的意外而被壓制了下去了呢。我們近14億人口了，無論多完美的事估計都可能出意外哦。

求神保佑，共享單車不要重蹈網約車的覆轍啊！

今日與共享單車相關的四隻個股三隻漲停了，只有前期漲幅最大的上海鳳凰上漲了3.6%。由於這些股票沒有基金集中持有，想分享共享單車的只能考慮買入鳳凰B股、中路b股與深中華b了，這些B股今日只上漲了2%到5%之間，還有機會可以買進。

沒想到臨近午間收盤，共享單車把汽車板塊也拉了起來。

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