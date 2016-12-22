在昨日的訂閱號收評分析中，我們特別指明市場已經到了生死關口，即半年線的支撐3080點！所謂的生死點位，就是一定不能再度擊穿的，必須力挽狂瀾，返身向上的！同時提出了今日的反彈之勢。

而在今日，以中國聯通，石化雙雄，以石油石化、電力、航空、港口運輸為主導的央企改革全面發力，上證指數成功守住半年線，並一舉收復前期小幅調整空間，重新回到60日均線位置！混改中，比如：之前楠風分享過的東方航空、中國船舶、中船防務等都表現不錯，短期仍有機會

其實混改楠風在本月初就跟大家分享過中國聯通大漲25%引爆混改行情，接力中字頭，下一個牛股就是它，很多朋友們都不在意，覺得楠風在吹牛逼，但是一路關注楠風的朋友都有不錯的收益。隨著今天的爆發，各大股評家的吹捧，楠風今天重點跟大家分享的是另一個熱點（農業側供給改革）中的一隻隱藏牛股：天邦股份（002124）

1、說起農業側供給改革，由於篇幅有限，楠風這裏就不多說了，更多的分類重點楠風已在微信中分享。這裏重點來說一說天邦股份，之所以說是隱藏，主要是因為一隻以來大家都在關注種子啊、機械啊、農藥化肥啊、還有就是水利灌溉等。但還有一個就是畜牧業同樣值得關注，而天邦股份最新公告，將投資近20億布局生豬項目。

2、天邦股份第一次拉升主要是因為收購MOFA Group LLC資產，但隨著宣告失敗，股價便跳水。但通過主力統計來看，主力大幅加倉后，股價調整階段主力卻並未有任何鬆動，說明主力早已聞機而動。

3、技術上股價下跌之後，在底部形成W底，成交量縮量，更方便主力完成布局。MACD即將進入強勢區域，隨著熱點來襲，接下來就等突破形成變盤。

楠風牛股案例回顧：

河北宣工（000923）是楠風之前在分享殼資源和摘帽概念中分享，其實形態上與上面的天邦股份神似，探底之後上漲幅度達到了20%，很多朋友都有把握到。