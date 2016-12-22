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這個月美聯儲加息在全球火了一把。這把火燒到了太平洋這頭的東南亞，印度盧比、馬來西亞林吉特、菲律賓比索、新加坡元都紛紛「躺槍」……歷史總是驚人的相似，一些持悲觀看法的業內人士認為，美元美股走強、亞洲貨幣相繼貶值，明年亞洲金融危機或將重演。不少小夥伴都擔心，這種預言會成真嗎？

？資料圖：美聯儲主席耶倫 中新社發 張蔚然 攝

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這些國家的貨幣怎麼了？

特朗普選舉獲勝、美聯儲加息，美元指數開始瘋長。10月還徘徊在95左右，如今已經突破100！日期:12月20日晚，美元指數盤中一度觸及103.62，續刷14年來新高！截止發稿，美元指數小幅回落至102.9。？ ？ ？ ？？ ？ ？ ？ ？

MarketWatch網站美元指數數據截圖

創新高的不僅是美元，還有美股。美國時間12月20日當天，道瓊斯工業平均指數和納斯達克綜合指數創收盤紀錄新高。昨天美國三大股指雖小幅回調，但市場普遍認為，道指距離2萬點整數位心理關口僅剩一步之遙。

太平洋這邊紅紅火火，東南亞市場的日子卻不好過，各國貨幣紛紛跌近多年低點。

印度盧比曾在11月23日跌至68.78，創歷史新低。之後雖印度央行出手干預盧比匯率，盧比一度有所反彈，但美聯儲加息公佈后，盧比再次下跌。12月21日早盤，美元兌印度盧比一度衝破68。印度不僅受到外部因素影響，其國內轟轟烈烈的廢鈔運動也為匯率蒙上一層陰影。中新經緯客戶端（微信公眾號：jwview）粗略計算，自宣布廢鈔以來，印度盧比匯率已跌近2.5%。

2009年5月至今，美元/印度盧比匯率走勢圖

菲律賓比索同樣跌跌不休，特朗普當選總統以來，菲律賓比索已經下跌近3%，跌至2008年來新低。12月22日早盤，美元兌菲律賓比索再度衝破50，之後小幅回落，截至發稿報49.972。

2009年5月至今，美元/菲律賓比索匯率走勢圖

馬來西亞林吉特於近日跌破亞洲金融危機以來的最低點，截至12月22日早間，美元兌林吉特報4.4795，自特朗普當選以來，就跌約5.6%。

2009年5月至今，美元/林吉特匯率走勢圖

新加坡作為曾經的亞洲四小龍之一，也未能倖免。新加坡元當地時間12月20日午盤，美元兌新加坡跌至1.4507，為2009年8月以來最低。截至發稿，新加坡元小幅回升至1.4446，路透社稱新加坡金融管理局可能入市干預。

2008年1月至今，美元/新加坡元匯率走勢圖

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各國主動出擊捍衛貨幣

面對匯率急跌，各國「央媽」都坐不住了，主動採取行動捍衛本國貨幣。路透社援引交易員分析稱，印度央行在11月24日盧比跌至68.83附近時出手干預，隨後又進行一次規模更大的干預，推動盧比急漲至68.74。交易員稱，印度央行此次救市可能拋售了約5億美元。

菲律賓央行行長泰譚柯11月23日曾表示，若菲律賓比索兌美元過度波動，該央行將毫不猶豫入市干預。菲律賓央行的政策一貫是，由市場力量決定比索匯率。不過，如果波動過度，將毫不遲疑地入市遏制波動。

除了拋售美元，資本管制也在同樣加強，據英國《金融時報》11月21日報導，馬來西亞央行要求外資銀行承諾，停止在離岸不交收遠期外匯市場買賣林吉特。分析師預計會有越來越多的國家加入資本管制的行列。

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亞洲金融危機重演？

美元美股走強、亞洲貨幣相繼貶值，這些都與當年97年亞洲金融危機何其相似。但事實上，每當國際經濟面臨較大下行壓力，就會有人重拾舊論，預言新一輪亞洲金融危機會爆發。

資料圖

據一財網，瑞銀首席投資策略師KelvinTay對比眼下和1997年時稱，相同點在於很多東南亞國家匯率都出現貶值，此外，當時的大宗商品價格下滑餘震也傳導至新興市場商品生產商。不過，當前新興市場國家的外債已經大幅收縮，因此本幣貶值所造成的連鎖反應將進一步減緩。

IMF第一副總裁利普頓(David Lipton)則表示，當前並沒有看到亞洲金融危機時的情景，「隨著過去幾周美元不斷走強，我們可以看到新興市場國家的浮動匯率制度在起作用，該制度實際上是緩衝了強美元的衝擊。」

新華網曾援引英國《經濟學人》雜誌的觀點稱，雖然同樣是貨幣貶值，也要看貶值的幅度和時間跨度。更重要的是，經歷了早前危機后，新興經濟體政府目前手中可使用的宏觀政策工具更多；亞洲地區經濟體普遍拋棄了固定匯率制，轉而採取有更大緩衝餘地的浮動匯率制度；沒有積累巨額經常項目逆差，外匯儲備更充足，銀行體系更為穩健。

新華網援引分析人士觀點認為，新興經濟體對區域性金融危機苗頭要有充分思想準備，合作應對是唯一出路。新興經濟體央行有必要建立磋商機制，聯手應對這次金融市場動蕩，共渡難關，盡最大努力防止貨幣競爭性貶值而互傷，防止資本市場傳染式暴跌。