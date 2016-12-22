原標題：「奶茶皇后」天亮發佈新專輯 品牌代言「草原情」

《26.8度草原情》詞作者 泰利達乳業總經理 王占彪（右一）講述創作背景

中新網12月22日電 今天上午，來自內蒙古大草原被譽為「奶茶皇后」的天亮，攜最新專輯《26.8度草原情》在中央電視台梅地亞中心舉辦新專輯發佈會，並與內蒙古泰利達乳業有限公司達成品牌代言合作，成為「草原情」品牌的代言人。

發佈會現場，天亮演唱了新專輯中的歌曲，還和歌迷們分享了很多專輯製作中的故事。天亮介紹說，最新專輯《26.8度草原情》是她耗時最久、收錄歌曲最多的一張錄音室專輯，共有10支歌曲(其中6首漢語作品，4首蒙古語作品)、5支MV和1部微電影。「《26.8度草原情》代表著最好的草原，也代表著我希望大家能多來草原、熱愛草原的願望。」

因出演《阿媽的奶茶》而得名「奶茶皇后」的天亮一直沒有進行代言活動，此次選擇「草原情」品牌，天亮表示，傳播草原文化的形式有很多，我唱草原歌曲是一種傳播，「草原情」做草原美味的乳製品也是一種傳播。「我們都是從內蒙古大草原走出來的，而且『草原情』本身又是家鄉本土口碑很好的企業，希望通過我的力量，能幫助家鄉的好品牌、好產品走的更遠。」

據悉，天亮來自於內蒙古科爾沁大草原，現就職於內蒙古民族藝術劇院。在藝術生涯中曾榮獲「國際長調比賽」金牌獎、第五屆世界民族藝術錦標賽獨唱金獎、與草原情•阿音組合合作榮獲世界傳統民族藝術傳承獎、金獎、其作品《好美的中國夢》獲得了呼和浩特市第十屆五個一工程獎，主演的微電影《阿媽的奶茶》曾榮獲中央電視台主辦的2013年度中國國際微電影大典「網路人氣獎」，並代表內蒙古民族微電影在央視電影頻道播出。

另據內蒙古泰利達乳業有限公司總經理王占彪介紹，成立於2000年的泰利達乳業，以開發和生產「草原情」品牌系列奶茶、乳酪、奶豆、奶片等各種蒙古族草原特色奶食品。此次選擇天亮作為品牌代言人，是草原音樂與草原健康品牌的聯手，將共同致力於把生態健康的草原食品帶給大家，給廣大消費者帶來更加立體的草原體驗。