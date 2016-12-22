中國網財經12月22日訊 花王股份今日晚間發佈公告，稱公司被確認為東阿縣建設路和子建路地下管廊、道路建設和車站路道路建設項目的中標單位，中標金額為3749.23425萬元。

花王股份表示，如本項目簽訂正式合同並順利實施后，將對公司2017年度的經營業績的增長產生一定積極的影響。

(責任編輯：劉小菲)