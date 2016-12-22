競彩007 羅馬VS切沃

意甲第18輪，12月23日3點45分。羅馬 主場迎戰切沃，兩隊近 10 場,主隊勝出 5 場,平局 3 場,輸 2 場, 勝率：50% 贏盤率：40% 大球率：20%佔據優勢。主隊這個賽季的表現依然出色，球隊暫時排名積分榜的第2名的位置，聯賽戰績11勝2平4負。在最近1輪聯賽直面榜首球隊尤文圖斯，榜首大戰的背景之下，球隊客場最終未能搶分，被尤文圖斯進一步拉開差距，球隊的聯賽3連勝走勢遭到終結，爭冠之路更為嚴峻。球隊三大核心中場馬諾拉斯和納英戈蘭在上場比賽先後因傷離場，尤其是前者右腿肌腱肌筋膜一級損傷，預計將缺席2周左右的時間。另外還有德羅西因為流感而缺席了訓練，本場比賽恐怕上場機會同樣不大。好消息是主隊的主場表現向來不錯，這個賽季聯賽主場全勝，主場火力冠絕聯賽，主場表現值得信賴。客隊本賽季至今的表現只能夠用中庸來形容，聯賽戰績7勝4平6負，排名積分榜的第10名的位置。在上一輪聯賽對陣桑普多利亞，球隊主場擊敗對手，正式比賽連續4場不敗，走勢不錯。聯賽至今客場戰績3勝1平4負，客場表現並不突出。

Spdex超級指數必髮指數提示52-32-16早盤主勝佔據領先位置。標盤成交量75萬多臨場可能突破200萬。早盤Spdex超級指數提示主勝在成交比例84%的情況下模擬盈虧15尚在合理範圍。冷熱指數主勝和平局沒有拉開。凱利方差2-11-37初步形成梯形態勢，但平局和客勝拉開倍數不大值得後市觀察。早盤亞洲指數0.8%上盤微熱。鑒於早盤Spdex超級指數提示主隊勝出應該沒什麼大問題，不過主隊主力中場大面積傷停可能一球小勝。

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競彩012 佛羅倫薩 VS 那不勒斯

意甲第18輪，12月23日3點45分。佛羅倫薩主場迎戰那不勒斯，兩隊近 10 場,主隊勝出 1 場,平局 2 場,輸 7 場, 勝率：10% 贏盤率：20% 大球率：60%處於明顯劣勢。主隊聯賽戰績7勝5平5負，暫時排名積分榜的第8名的位置。上輪聯賽面對拉齊奧，雙方的爭持相當激烈，最終球隊客場1-3不敵對手吞下連敗，最近5輪聯賽戰績2勝3負，走勢反覆。主隊最近的狀態回落應該是由於球隊的後防表現下滑所致，球隊最近5場聯賽丟了10個進球，佔了球隊失球數一半，防守表現大幅度縮水。客隊17輪聯賽過後戰績10勝4平3負，至今排名積分榜的第3名，僅僅落後第二名的羅馬1個積分。上輪劣勢面對都靈，最終還是頂住壓力主場5-3擊敗對手，球隊最近5輪聯賽不敗，攻擊端的表現更是讓人印象深刻。

Spdex超級指數必髮指數提示14-25-61早盤客勝在資本市場佔據主力地位。標盤成交量45萬多臨場可能突破百萬。早盤Spdex超級指數提示客勝有一筆6.4萬的探路資金下必發價位先是下降至2.0以下後有無量回升到2.12.同時成交比例在73%的情況下模擬盈虧56相對於+0.5的盤口來說有高。冷熱指數客勝從今日6點開始就在熱度空間徘徊，同時和平局拉開不大。凱利方差16-10-4平局和客勝沒有拉開。鑒於早盤Spdex超級指數數據提示平局打出的面大些。

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作者：二胖

以上為spdex超級指數網早盤提醒，由於未到成交高峰期，可能影響對結果的預測。目前數據成交量還有很大的上升空間，後續數據變化可自行關注spdex超級指數數據。