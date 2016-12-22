12月22日，2016年度圍棋世界大賽的收官之戰——第11屆春蘭杯半決賽在淮安戰罷，四強中的韓國獨苗朴永訓出人意料地擊敗中國第一人柯潔，與在中國內戰中勝出的檀嘯攜手殺入決賽，使得冠軍歸屬懸念叢生。

本屆春蘭杯八強中國棋手佔據六席，這在春蘭杯歷史上並不罕見。前十屆賽事，即使是在中國圍棋的低谷時期，我們在春蘭杯前兩輪都經常表現不俗，除了第一屆只有兩人打進八強，第四屆三人打進八強外，其餘各屆春蘭杯，中國棋手在八強中都至少佔據一半名額，其中四人一次、五人四次、六人兩次，最多的是第7屆七人殺入八強。不過八強人數佔優並不代表最終一定奪冠，不要說第二、三屆賽事中國都是五人進八強，卻只收穫一個亞軍的「春蘭悲」往事，還有第五屆賽事李昌鎬在八強中單騎闖關，連破中國三大高手捧杯而去，即使是到了第八屆，中國五人躋身八強也未能阻擋李世石的問鼎。

世界大賽冠軍歸屬，看軍團陣容的厚度，更要看棋手的個人銳度，這也是現在中國圍棋壓倒韓國的關鍵所在——整體實力雄厚的我們，在最強者層面的較量上也佔據上風，這才是全方位的優勢。

八強大戰，韓國更被看好的金志錫不敵中國小將辜梓豪，倒是巔峰期已過的朴永訓放倒了中國名人連笑，成為「漏網之魚」。從八強開始，就沒有「前春蘭杯冠軍」的身影，註定將產生一位新的春蘭杯得主，而半決賽四位棋手更都是首次打進春蘭杯四強，其中檀嘯和辜梓豪還是首次打進世界大賽四強，一派新氣象。

半決賽由柯潔對陣朴永訓，是中國棋迷樂於看到的結果，中國棋手再度包攬決賽權顯然希望大增。曾經在2004年和2007年兩奪富士通杯的朴永訓，近幾年國際大賽表現平平，去年雖有反彈，打進LG杯決賽和夢百合杯半決賽，但分別不敵姜東潤、柯潔，今年則屢戰屢敗，除了春蘭杯再沒有拿得出手的戰績。按理說，大朴這樣的「過氣高手」難以撼動柯潔，不過他基本沒什麼負擔，更容易發揮出水平。而柯潔畢竟還處於疲勞作戰之中，加上對陣朴永訓這樣的冷靜型棋手相對缺少辦法，並非沒有隱患。

儘管有一定的心理準備，但實戰進程還是讓我們有些意外，開局不錯的柯潔在左上角下得輕率，被朴永訓奠定實地優勢后，一直未找到扭轉乾坤的妙手，四處挑釁仍無功而返，吞下敗果。這盤棋很容易讓我們聯想到百靈杯決賽第四局，在冷靜的大敵強韌的後半盤面前，柯潔的「強」受到了遏制，這或許是他目前技術上的不足之處。

這是柯潔2016年度最後一場國際賽事，他以年初夢百合杯決賽力挫李世石開了個好頭，卻未能以年末的春蘭杯決賽權收個豹尾，略感遺憾。與朴永訓之戰，在敗局已定時仍頑強收官，顯示出柯潔的不甘。2016年收穫兩個世界冠軍當然算是成功，但對於志在創造歷史的柯潔，沒能在12月的三大戰役中展現出「神奇小子」的面目，只能算差強人意。未來他的競爭強敵會越來越多，「世界第一」並非穩如泰山，放下過往的榮譽，繼續踏實前行，才能書寫更多的輝煌。

朴永訓連續兩年打進世界大賽決賽，尤其本屆春蘭杯的驚艷表現，顯示出鼎盛期「官子死神」的風采。雖然以他一人之力，無法挽救如今韓國圍棋的薄命，不過這份堅韌也象徵著韓國圍棋的底蘊。儘管2016年對陣中國棋手大敗虧輸，但我們始終得承認，韓國棋手仍是我們平等的對手，他們時刻在醞釀著反撲。當李世石靠不住了，當朴廷桓被一再放倒，還有姜東潤、朴永訓這樣的宿敵一現崢嶸，還有申真諝這樣的新銳虎視眈眈。強敵依然強悍其實對世界圍棋的發展、對中國圍棋的繼續奮鬥都是好事，競技世界里，誰都沒有資本懈怠。

將在明年與朴永訓爭奪新一屆春蘭杯冠軍的是中國90后強豪檀嘯。他在一場混戰中擊敗了小將辜梓豪，首次躋身世界大賽決賽。生於1993年的檀嘯，一度高居中國棋手等級分榜首，棋才卓越，被普遍看好。可是天才有天才的弱點，檀嘯多年來未能在世界大賽上取得突破，與堅韌不足有關。隨著眾多比自己更年輕的強豪攀上世界冠軍的高峰，檀嘯已經不能再「靜待天時」，今年他終於在國際舞台上發力，打進新奧杯八強，在春蘭杯上更是銜枚疾進，一路殺進決賽，距離成為中國圍棋下一位世界冠軍一步之遙。

受阻於檀嘯的辜梓豪比柯潔還小一歲，能夠殺進四強已經是可圈可點的戰績。柯潔崛起之後，中國新銳的「冒頭」顯得艱難，但如果不能有持續的新鮮血液，中國圍棋的盛景也會遭遇危機。辜梓豪為更多的年輕人樹立了榜樣，在我們擁有了一批「新的古力」后，也要培養更多「新的柯潔」了。

年底的春蘭杯再現中韓爭冠的格局，這對於中國圍棋或許不是最好的收尾，但肯定是意味深長的一幕。這開放式的結尾留給未來更多的揮灑空間，2016，我們贏得了世界，2017，我們要在新的競爭中繼續昂然前行。

燕飛