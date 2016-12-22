（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）由宋仲基、蘇志燮和黃政民等南韓一線演員擔綱主演的電影「軍艦島」，已於20日在江原道春川攝影棚殺青，走完了6個月的大長征，預定於2017年上映。



南韓「朝鮮日報」今天指出，為了重現軍艦島場景，製作單位在江原道春川建造了超大型的攝影棚，在那裡戰勝了盛夏的酷暑和冬日的嚴寒，導演、演員和200多名工作人員一同奉獻熱情和辛勞給「軍艦島」這部作品，最後以煤礦裡的場景結束，順利完成了全部拍攝工作。



電影殺青後，宋仲基說，「從炎熱的夏季開始一路狂奔了6個月。對我而言，這部作品意義重大，因此很想拍好，身為這部匯聚了最佳團隊電影的一員，我感到很榮幸。」



電影「軍艦島」敘述日本殖民統治朝鮮半島時期，被強制徵調到日本軍艦島（端島）後，拼命嘗試逃走的400多名韓國人的故事。1051222