台股今天持續低量震盪，盤面上缺乏主流股，加上重量級電子股以及大型金控股盤中賣壓增強，拖累指數收低。終場集中市場下跌85點，以9118點作收，九千一百點大關也險些失守。成交量只有579億元，市場人氣已潰散，近期盤勢預料難有表現。（張佳琪報導）



在長假效應之下，台股連日來低量拉回修正。二十二號盤中因大立光、宏達電、台積電等多檔電子股走跌，壓抑盤勢表現，金融股也由富邦金、國泰金領跌，金融股平均跌幅直逼2%，導致多頭無力抵抗。塑膠、水泥、鋼鐵、化工等傳產股加入助跌，指數一路下探收在最低點9118點，下跌85點。



店頭市場同樣受到影響同步收低。施羅德投信基金經理人陳同力表示，大盤近日因長假效應量能一直偏低，隨著今年度行情來到尾聲，更要留意外資是否藉機賣超。陳同力說：「因現在美國呈現升息循環，所以資金是否持續回流美國，我覺得外資態度需要密切觀察」。



由於收盤指數破了半年線，一般認為不排除先出現跌深反彈，不過，反彈如果還是缺量，投資人對行情仍不宜轉為樂觀。



（圖：取自證交所官網）



