香港, 2016年12月22日 - (亞太商訊) - A8新媒體（800.HK）公佈，向認購方永新控股有限公司發行9.31億股新股，相當於擴大後股本33.68%；每股作價0.41港元，所得淨額3.80億港元。永新控股由公司實際控制人劉曉松成立之家族信託全資擁有。



於完成後，認購事項之認購價總額將由永新控股以現金支付。A8新媒體主要在中國提供數字娛樂服務，包括遊戲出版服務及音樂娛樂服務，以及物業投資。認購事項之所得款項淨額擬於時機出現時供集團作進一步投資，重點放在移動互聯網遊戲產業鏈及線上線下音樂產業鏈之整合。



公告顯示，交易完成後，永新控股及其一致行動人士持股將由33.66%增至56.00%，將向香港證監會之執行人員申請清洗豁免。



A8新媒體主席兼首席執行官劉曉松先生表示：「公司將繼續打造基於移動互聯網的音樂娛樂產業鏈及精品遊戲發行平台，是次交易將為公司業務發展奠定基礎。中國互聯網迅速發展及普及，公司將充分利用所獲資金，加強主營業務佈局，進一步擴大市場佔有率，力爭為股東帶來豐厚的回報。」

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