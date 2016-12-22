足壇去世名將倒下時仍穿著他鍾愛的球衣北京新浪網 (2016-12-22 15:45)
捷克門神帕維爾-斯爾尼塞克的弟弟透露，他哥哥在因心臟疾病倒下時，身上依然穿著紐卡斯爾的球衣。
斯爾尼塞克是90年代英超著名門將，效力紐卡斯爾聯隊，2015年12月20日，他在跑步時突發心臟疾病，入院9天后去世。
弟弟米蘭-斯爾尼塞克說：「那一天，我的朋友給我打電話，告訴了我發生的事情，我跑到那裡，看到帕維爾倒在那裡，身上穿著紐卡球衣。他摔在地上，臉上都是血，情況非常糟糕。」
斯爾尼塞克在2015年12月29日去世，因為不可逆轉的腦損傷，他的生命維持系統被拔掉。「希望太渺茫了，他看起來無法回來了。」米蘭說。醫生告知家人說，斯爾尼塞克的死因是體內某種潛藏的疾病，誘發了心臟的衰竭。
如今，紐卡斯爾和布拉格斯巴達的球迷，在斯爾尼塞克去世一年後仍在紀念他，弟弟米蘭說：「這麼多人依然在懷念他，令人感動。」
(legion)
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