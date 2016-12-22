[500彩票網] 刀小飛福彩3D第2016350期：雙膽71

349期3d開獎號049，組6組合，雙雙單，小小大，和值13，跨度9

350期預測

和尾：五期出號9-1-4-9-3，1雙4單，2大3小，本期導出9-4-6-7，以此為依據看好和尾雙2

跨度：五期出號4-9-8-7-9，2雙3單，4大1小，本期導出6-2-6-3，以此為依據看好跨度雙6

百位：五期出號5-0-8-2-0，4雙1單，2大3小，本期導出0-0-6-0，以此為依據看好膽碼07，大單為主。

十位：五期出號5-2-0-8-4，4雙1單，2大3小，本期導出0-0-0-2，以此為依據看好膽碼168，大雙為主。

個位：五期出號9-9-6-9-9，1雙4單，5大0小，本期導出1-4-4-1，以此為依據看好膽碼459，大單為主。

推薦號

複試：07/168/459

單式：714 715 719 764 765 769 784 785 789

[500彩票網]海創中國福彩3D第2016350期：不看好5

上期數回顧分析：開獎號：0 4 9

百位：0

十位：4

個位：9

和值：0+4+9=13

百個和：0+9=9

百十和：0+4=4

十個和：4+9=13

百個差：9-0=9

百十差：4-0=4

十個差：9-4=5

為更方便大家像查字典輕鬆般查找相應的條件，特製作此表格，以達到實用又好用的效果。

表格查看方法：

(一)百十個位為定位殺號，如百位重點殺2和5，即百位殺2、5這兩個號

(二)百十差、百個差、十個差為分別殺兩兩位置之差值，如百十差殺4，即殺百十兩個位置號差的絕對值，百位定膽8，十位則殺2

定位殺：5，7

十位殺：5，9

個位殺：2，4

百十差殺：5，9

百個差殺：2，4

十個差殺：0，4

綜合百十個位通殺：5

推薦六碼：0 1 3 6 7 8

[500彩票網]饅頭1225福彩3D第2016350期：綜合分析

開獎號碼：049，兩偶一奇，一大兩小。跨度為9，和值為13。

百十差為4，百個差為9，十個差為5;百十和為4，百個和為9，十個和13.

本期預測：

重點關注三膽 368

百十差值絕殺 5 加殺 3

百個差值絕殺 5 加殺 4

十個差值絕殺 7 加殺 5

百十和值絕殺 10 加殺 3

百個和值絕殺 7 加殺 11

十個和值絕殺 8 加殺 6

百位定位絕殺 1 加殺 3

十位定位絕殺 0 加殺 1

個位定位絕殺 1 加殺 2

6碼組選推薦 236789

[500彩票網]殘花月福彩3D第2016350期：不看好跨度57

上期開獎號為：049，和值為13，跨度9，小小大，偶偶奇。

本期參數分析及推薦：

1. 跨度分析：上期跨度為9，根據跨度走勢，本期不看好跨度：5、7，關注跨度：2、3、4。

2. 和值分析：上期和值為13點，根據和值走勢，關注和值範圍8-19點。

3. 百位分析：上期的開獎號為0，結合近期走勢，本期關注02路，推薦膽碼3，重點關注：235

4. 十位分析：上期的開獎號為4，結合近期走勢，本期關注12路，推薦膽碼7，重點關注：578

5. 個位分析：上期的開獎號為9，結合近期走勢，本期關注12路，推薦膽碼4，重點關注：456

本期膽組條件及數據推薦：

1. 膽組一：756

2. 膽組二：532

3. 膽組三：458

4. 重點關注三碼膽：237

5. 6碼組選(含組三)推薦：234567（500彩票網）