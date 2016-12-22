這誰啊？拜仁鐵衛金毛造型亮瞎 頭上插稻草(圖)北京新浪網 (2016-12-22 11:09)
當你打開拜仁和萊比錫的比賽直播時，一位「金毛」的拜仁球員或許會吸引你的目光——他就是胡梅爾斯，這位德國中衛在冬歇期前的最後一場比賽里突然換了個全新的造型。
這個造型吸引了德國媒體和不少球迷的關注，在場上顯得非常亮眼。在比賽之後，胡梅爾斯自然會被問到有關這個髮型的問題。胡梅爾斯透露：「這是我和一個朋友打的賭，我賭輸了，所以在今年的至少某一場比賽里，我必須採用這個造型。所以我想，要不就在第一對第二的榜首大戰弄這個造型好了，這樣能夠得到最多的關注。」而在比賽中胡梅爾斯的發揮也非常穩健，不但完成零封，他的長傳還找到了科斯塔，後者贏得了一個點球，由萊萬主罰命中。
當然，胡梅爾斯的新造型免不了引來社交網路上一大波的吐槽。「那個帥氣的胡梅爾斯呢？他跑哪兒去了？」「胡梅爾斯腦袋上那是什麼玩意兒？」「頭髮上像插了一撮稻草。」還有網友表示：「沒有什麼能夠讓一個帥哥變得不帥……很不幸，胡梅爾斯證明了這個觀點是錯誤的。」還有人將胡梅爾斯和梅西以及影星泰德-莫斯比進行了有趣的對照。更有網友吐槽稱，這不會是安切洛蒂設計的迷惑萊比錫的「大招」吧——如果是的話，「那可真是個天才的戰術策略！」
（華迪維亞）
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