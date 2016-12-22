執教皇馬11個月拿到三冠王，並且三次決賽都至少打到了加時賽方才決出勝負，「命硬」的齊達內向人們展現了自己的帶隊能力和不俗的時運，同時也讓自己成功地作為一名菜鳥教練躋身名帥之列。人們在目睹又一位從球場上的巨星轉型成為教練席上的名教頭后，或許會有這樣的思考：對於球員時代大紅大紫的天王巨星們而言，怎樣的經歷才能讓他們獲得在教練席上也能帶領球隊取得成功的能力呢？

中場大師在教練席的成功

齊達內的成功，顯然不是孤例——且不追憶遙遠的過去，近十年來像齊達內這樣帶隊成功的「明星主帥」已然成為足壇最引人矚目的風景線。里傑卡爾德、瓜迪奧拉、恩里克的夢之隊王朝；孔蒂在意甲賽場上的一枝獨秀；安切洛蒂在米蘭、切爾西、巴黎聖日耳曼、皇馬捧得的一座又一座獎杯……種種這些無不在世人證明，這些球員時代的名將巨星，轉戰教練席仍能取得輝煌的成就。

縱觀如今成功的教練們，不難發現一個很有趣的現象——絕大多數從球星轉型成功的教練，在球員時期基本都在球隊擔任中后場的位置：齊達內是一代古典中場大師；孔蒂是斑馬軍團中場的鐵血隊長；瓜迪奧拉在巴薩是當仁不讓的中場核心；安切洛蒂在羅馬、米蘭時期同樣也司職中場；西蒙尼輾轉多家豪門，在場上是名副其實的鐵腰。除此之外，恩里克和里傑卡爾德則是以位置多變著稱，兩人甚至都可以從后場打到前場，幾乎曾經出現在過球場上除了門將外的每個位置上。

以上提到的幾位主帥，不妨先來看看他們在戰術上的表現：瓜迪奧拉在巴薩開創了一時無敵於整個歐洲的傳控打法，並將其先後帶到了拜仁和曼城；恩里克在繼承巴薩傳統打法的同時還加入了高位逼搶的元素；安切洛蒂在米蘭創造了聖誕樹陣型、改造了皮爾洛、在米蘭前場用活四個10號，而到了皇馬和切爾西，他在中場控制型打法的基礎上加入意式反擊的元素，讓球隊更似如虎添翼；孔蒂把尤文時代經典的穩守反擊發揚光大，無論在執教尤文、義大利還是切爾西的時候，他的戰術思想都異常地成功；西蒙尼和齊達內則以自己曾經的比賽風格來駕馭球隊，前者把馬競打造成了一支充滿激情的鐵血雄師，後者則在固定了BBC為進攻核心的同時，給予中場更多自由發揮的空間。

作為主教練，掌控全局的能力——戰術思想和用人策略至關重要。事實已經可以證明，這些曾經的中場大師，確實有著高於常人且自成一體的戰術體系。身居中后場的位置，在球員時代即掌控球隊攻守的全局，不僅能成就這名球員出色的戰術素養和廣闊的視野、大局觀，同時對於其日後走上教練崗位，也是非常關鍵的成功之鑰。根據荷蘭足球教練統計學院（IFCStat）旗下網站所公佈的世界俱樂部主帥最新排名，上述的幾人里恩里克、齊達內、西蒙尼皆位列前十，就算是球員時代默默無聞的阿萊格里，當年踢的也是中場的位置……反觀一些球員時代同樣成就斐然的前鋒，在教練崗位上或許就比不過這些中場大師們了——帶領阿根廷難獲成功的馬拉多納、火線接手米蘭卻慘淡下課的因扎吉，就都是失敗的例子。

久獲浸淫的成熟戰術思想

中場中路的位置，確實可以更大程度地塑造一名球員的戰術素養。像齊達內、瓜迪奧拉等曾經的球隊中場核心，他們彼時也是各自所在球隊圍繞制定戰術的一大中心點。不過，若是從長期的層面來看，一名球員在戰術層面的成長環境和最終達到的境界水準，除了受到他場上位置的影響之外，球員身處的聯賽大環境也是非常關鍵的影響因素。

不難發現，義大利可以說是培養優秀主帥的一塊沃土——意甲的比賽雖然沉悶，但其對於戰術水平要求之高乃是世界公認。縱觀如今歐洲幾大豪門取得成功的主教練們，安切洛蒂、孔蒂、阿萊格里、西蒙尼……這些在義大利賽場有過征戰經歷的主教練，他們能取得如今的成就，與此前球員時代得到的戰術熏陶密不可分，正是意甲賽場濃重的戰術氛圍給他們打下了堅實的基礎。諸如孔蒂和阿萊格里，更是曾在執教生涯初期於弱隊積累了寶貴的實戰經驗。至於西蒙尼，雖未留在意甲執教，但長期浸淫於意甲賽場無疑也讓他受益匪淺。

若是追溯一些更遙遠的前輩們，曾經的米蘭和義大利功勛主帥老馬爾蒂尼、帶領尤文統治意甲又率藍衣軍團勇奪世界杯的里皮、率領米蘭成就不敗神話的卡佩拉，也都是曾經征戰意甲多年的「老油條」（注：馬爾蒂尼曾是米蘭的功勛隊長，里皮則曾長期效力桑普多利亞，是球隊的後防核心，卡佩羅則在羅馬、尤文和米蘭都曾有過出色的表現）。彼時意甲賽場的成功主帥里，唯一沒有在球員時代就給自己注入「意甲DNA」的，或許只剩下米蘭的薩基了。

把目光移出亞平寧半島，在歐洲，還有一個國家的足球在戰術思想上可與義大利相提並論——這就是崇尚全攻全守的荷蘭。在巴薩執教期間先後取得成功的克魯伊夫、范加爾和里傑卡爾德當屬其中的代表人物，其中范加爾雖球員時代只屬二流水平，可他長期征戰荷甲和後來在阿賈克斯青年學校的經歷也對他助益良多，至於克魯伊夫和里傑卡爾德，他們球員時期的輝煌則更無需多言。彼時荷蘭豪門阿賈克斯在歐洲曾稱雄一時，橙衣軍團在國家隊賽場上也同樣取得赫赫戰功，這讓荷蘭的全攻全守足球哲學席捲全歐洲，直至現在荷蘭足球戰術思想的繼承者們，也仍然活躍在國際足壇。

傳承決定底蘊，實力亦是關鍵

有了「好的出身」，接受戰術思想的熏陶，成長為實力出眾的球星，以這個路徑走下去，上述的教練們都在轉變角色后成績斐然。不過，若想在離開賽場后真的能繼續一帆風順，或許某種傳統意義上的「傳承」也發揮著重要的作用。

先從簡單的「球隊傳承」角度來看，此前最為明顯的例子便是AC米蘭——從老馬爾蒂尼和卡佩羅，到安切洛蒂，再到後面頻繁換帥時期的萊昂納多、西多夫、因扎吉等人，無不曾是紅黑軍團的耆宿。對於一支有著深厚底蘊的豪門球隊來說，將這種底蘊一以貫之，是他們持續取得成功的一大保障。而在隊中曾經效力多年的元老人物出任主帥，無疑可以有效地維護這一傳統。克魯伊夫執教巴薩創造「夢之隊」、孔蒂帶領尤文重現往日輝煌、瓜迪奧拉在巴薩繼承先輩衣缽，還有如今齊達內在皇馬的成功，此般種種，莫不如是。

對於「球隊傳承」而言，想順理成章在球員時代結束后執掌這些豪門球隊其實也絕非如此容易。像齊達內便是在體育總監、B隊主帥和助理教練的崗位上經歷過磨鍊，方才在皇馬解僱貝尼特斯后臨危受命並一舉成功。至於瓜迪奧拉，在拉瑪西亞青訓營的日子自然也對他幫助很大——作為曾經拉瑪西亞最傑出的青訓球員，瓜迪奧拉很好地發揚了這個傳統，他的「夢三」核心哈維、伊涅斯塔同樣是拉瑪西亞出產的青訓翹楚，而瓜迪奧拉親自提拔的佩德羅、布斯克茨等人同樣在巴薩獲得巨大的成功。

當然，繼承了球隊的「光榮傳統」，並不代表就可以忽略教練自身的技戰術水平和球隊的實力產生的影響——看看齊達內今年拿到三冠王的班底，再回憶一下那年瓜帥麾下無敵的「夢三」，或是孔蒂接掌處於低谷的尤文後老婦人脫胎換骨的表現；抑或是安切洛蒂帶領米蘭雄霸歐洲時堅固的防線和飄逸的卡卡……打造一支冠軍之師，對於教練來說，傳承底蘊固然重要，可倘若實力不夠那也只能是巧婦難為無米之炊。

一名主帥的成功，絕非「命硬」二字能夠概括。對於那些曾在球員時代有過輝煌經歷的主教練們來說，他們所取得的成功，其背後的原因就更加複雜多樣。不過，複雜當中不難找出相通之處，對於中場大師們來說，他們若想成為一名成功的主帥，顯然擁有比常人更得天獨厚的條件。

（豆包）