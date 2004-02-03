[500彩票網]神采飛揚超級大樂透2016151期：前區12、31

龍頭推薦：

04 08 11 首選1路，看淡0路。

鳳尾推薦：

31 34 35 首選2路，看淡0路。

膽碼推薦：

金膽：31

銀膽：12

銅膽：13

膽碼組：04+12+13+31

雙膽：04+08、11+18、13+16、18+28、21+31

冷號推薦：08+16

重號推薦：18+29

尾號推薦：1+2+3+8

連號推薦：07+08、11+12、28+29、30+31、34+35

後起之秀

獨 膽：10

單 注：04+10

三碼小複式：04+10+11

四碼小複式：04+10+11+12

五碼小複式：04+05+10+11+12

號碼組合：

非常6+3：

前區：04+12+13+21+31

後區：04+10+11

8碼小複式：

前區：04+08+12+13+21+28+30+31

後區：10+11

12碼大複式：

前區：04+08+11+12+13+16+18+21+28+29+30+31

後區：04+10

16碼選號大底：

04+07+08+11+12+13+16+18+19+21+28+29+30+31+34+35

[500彩票網]死若夏花超級大樂透2016151期：綜合分析

上期開獎號碼回顧：

體彩大樂透上期開獎號碼：01 10 18 24 29+07 10

前區：和值82，奇偶比2：3，區間比2：2：1，012路走勢為2：2：1。

後區：奇偶比1：1，大小比2:0，012路走勢為1路。

下期號碼走勢及分析：前區分析《一區:01-12，二區:13-24，三區:25-35》

奇偶比：上期奇偶比為2：3，從近期開出奇偶個數比例走勢來看，結合奇偶比走勢及遺漏數據分析，預計下期奇偶比形態主要看好：奇偶比2:3組合，防3:2組合開出。

區間比：上期區間比開出2：2：1，預計下期三區號碼注意調整上揚，一區號碼將會保持平穩，重點關注區間比值：2:1:2組合，防1:2:2組合。

012走勢：上期開出012路號碼比值為2：2：1，結合012路走勢分析，預計下期0、1路主，2路為輔的組合模式最佳，012路碼走勢重點關注比值：2:1:2防2:2:1。

和值：上期開出和值82點，1路和值。結合近期和值走勢和振幅走勢來看，下期和值落點98點左右最佳。重點關注80-110點之間出號。

後區分析《大小劃分：01-06為小號區，07-12為大號區》

上期後區開出：07、10，差值為3。根據近期整體走勢來看，偏態組合出號活躍，本期留意奇偶均衡出號，注意小差值出現，主看一大一小組合，不看好差值4、6開出。

號碼推薦：

前區號碼推薦(18碼)： 03 04 09 10 13 15 16 17 21 24 25 26 27 28 29 30 32

後區號碼推薦(4碼)： 01 02 04 06

[500彩票網]刀小飛超級大樂透2016151期：前區金膽35

150期開獎號01 10 18 24 29+07 10，前區：和值82，奇偶比2：3，

151期預測

一區（01-07）：上期該區號碼開出01，該區近期出號勢頭轉熱，本期該區注意偶數出號，關注遺漏01期的03和遺漏06期的04。

二區（08-14）：上期該區號碼開出10，近期該區走熱。本期該區回補出號，重點看出奇數開出，關注遺漏21期的08和遺漏05期的11

三區（15-21）：上期該區號碼開出18，近期該區轉熱。本期該區注意回補走勢，關注遺漏10期的16和遺漏03期的19

四區（22-28）：上期該區號碼開出24，近期該區轉熱，本期該區注意重心落點前部和中部出號，重點考慮奇數，關注遺漏08期的23和遺漏08期的26。

五區（29-35）：上期該區號碼開出29，近期該區上獎勢頭轉熱，本期該區注意回補出號，關注遺漏16期的32防遺漏11期的35

綜合看好

前區

03 04 08 11 12 16 19 23 26 31 32 35

後區

02 03 04 08 12

02 03 04 08

02 03 04

03 04

04

[500彩票網]千山紅葉超級大樂透16151期：4尾走熱

第2016150期開獎回顧：出號為前區：01 10 18 24 29，後區07 10，奇偶比2：3，分區2：2：1，重號1個，連號0個，和值82.

前區分析：

0尾號碼：0尾號碼上期開出10，本期關注0尾號碼10開出；

1尾號碼：1尾號碼上期開出01，本期看好1尾號碼01開出；

2尾號碼：2尾號碼上期沒有開出，本期看好2尾號碼12、22開出；

3尾號碼：3尾號碼上期沒有開出，本期看好3尾號碼03、23開出；

4尾號碼：4尾號碼上期開出24，本期看好4尾號碼04、14、24開出；

5尾號碼：5尾號碼上期沒有開出，本期不看好5尾號碼開出；

6尾號碼：6尾號碼上期沒有開出， 本期看好6尾號碼06開出；

7尾號碼：7尾號碼上期沒有開出，本期看好7尾號碼07、17、27開出；

8尾號碼：8尾號碼上期開出18，本期不看好8尾號碼開出；

9尾號碼：9尾號碼上期開出29，本期不看好9尾號碼開出。

後區分析：

後區上期出07 10，1奇1偶，後區出號區間在01-12之間，重點關注號碼 04 06 12.

大小方面：上期大小：2:3，大小比總體走勢平衡，上期大號碼回補，本期關注大小比值為2:3防4:1.

奇偶方面：上期偶數球出號較多，本期關注偶數號碼回補，本期關注奇偶比2：3或4：1.

012路：上期開出012路號碼比值為：2：2：1，觀察012路總體走勢分析，本期關注1、0路號碼為主。關注012路走勢比值為2：1：2.

超級大樂透複式12+4推薦：

01、04、06、07、10、12、14、17、22、23、24、27+ 04、06、07、12

大樂透複式8+2實戰推薦:01、12、14、17、22、23、24、27+06、12（500彩票網）