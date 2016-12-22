有錢任性！曝曼聯給穆帥1.8億引援 鎖定4大目標北京新浪網 (2016-12-22 14:56)
曼聯新賽季儘管戰績不如預期，但是穆里尼奧的執教能力還是得到了曼聯高層的肯定。《電訊報》的最新消息稱，未來兩個轉會窗口，曼聯將會為穆里尼奧提供1.8億英鎊的轉會費，充分支持他打造自己想要的陣容。
今年夏天，曼聯在轉會市場上引進了伊布、博格巴、姆希塔良和拜利4名球員，轉會費已經超過了1.45億英鎊。但曼聯現有陣容依然沒有達到穆里尼奧的理想狀態。《電訊報》稱，未來2個轉會窗口，曼聯的主要目標還有4人，分別是馬競前鋒格列茲曼，摩納哥中場巴卡約科，本菲卡的後衛林德洛夫和塞梅多。其中林德洛夫是冬季窗口的目標，另外3人都將是曼聯明年夏天的引援目標。
從進來葡萄牙媒體和英國媒體放出的消息來看，曼聯引進林德洛夫的交易已經取得了進展，轉會費上，英媒最初的消息稱為3800萬鎊。葡萄牙《O Jogo》的消息則認為是4200萬鎊。雖說具體數字有誤差，但是兩方媒體都認為林德洛夫簽約曼聯只是時間問題了。
而格列茲曼的交易可能會更震撼。早前《太陽報》稱，曼聯已經開始運作這筆轉會了，目標是在明年夏天完成交易，預計花費肯定會突破6000萬鎊。《電訊報》表示曼聯願意就這筆交易與馬競討價還價，不過紅魔也做好了直接激活格列茲曼合同中8400萬鎊的買斷條款來完成交易的準備。另外兩個目標，曼聯給巴卡約科估價3500萬鎊，給塞梅多估價2500萬鎊。
總之，曼聯準備了1.8億英鎊的預算來完成這幾筆交易。如果今夏曼聯在轉會市場上豪擲千金的交易規模已經震撼了不少人，那麼別著急，明年的曼聯可能會更加瘋狂。
(馬爾科)
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- [促銷]SAMPO聲寶 5-7坪變頻單冷一對一分離式冷氣(AM-QB36D/
- 【契斯特】精細純棉京都日式床墊-加大6尺-美國國旗
- 【鋰電池版】UR sound PA20 雙頻移動式無線擴音機 充電快速
- 【炫麗珠寶】孔雀蝶 925 純銀墜飾
- 【VitaCraft唯他鍋】New York 五層主廚平鍋27cm (單把)+Nu
- ASSARI-房間組三件(床片+床底+床頭櫃)雙大6尺
- adidas 翻轉世界三葉休閒腕錶-草綠
- 【勳風】10吋節能直流變頻負離子循環立扇HF-7618DC
- APC 智慧型1000VA在線互動式UPS(SMC1000TW)
- [促銷]SAMPO聲寶 11-15坪變頻單冷一對一分離式冷氣(AM-QB72
麥蒂進名人堂候選直呼不可思議：心臟受不了！【北京新浪網】
皇馬失意巨星最大買家浮現 轉會費不低於7000萬【北京新浪網】
大樂透頭獎爆106注500萬 二等獎井噴2251注【北京新浪網】
鐵三打腿有多重要？ 中國兩屆奧運女鐵人為你解答【北京新浪網】
曼聯鐵主力續約兩年 力壓伊布成隊內最佳【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》