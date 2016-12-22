曼聯新賽季儘管戰績不如預期，但是穆里尼奧的執教能力還是得到了曼聯高層的肯定。《電訊報》的最新消息稱，未來兩個轉會窗口，曼聯將會為穆里尼奧提供1.8億英鎊的轉會費，充分支持他打造自己想要的陣容。

今年夏天，曼聯在轉會市場上引進了伊布、博格巴、姆希塔良和拜利4名球員，轉會費已經超過了1.45億英鎊。但曼聯現有陣容依然沒有達到穆里尼奧的理想狀態。《電訊報》稱，未來2個轉會窗口，曼聯的主要目標還有4人，分別是馬競前鋒格列茲曼，摩納哥中場巴卡約科，本菲卡的後衛林德洛夫和塞梅多。其中林德洛夫是冬季窗口的目標，另外3人都將是曼聯明年夏天的引援目標。

從進來葡萄牙媒體和英國媒體放出的消息來看，曼聯引進林德洛夫的交易已經取得了進展，轉會費上，英媒最初的消息稱為3800萬鎊。葡萄牙《O Jogo》的消息則認為是4200萬鎊。雖說具體數字有誤差，但是兩方媒體都認為林德洛夫簽約曼聯只是時間問題了。

而格列茲曼的交易可能會更震撼。早前《太陽報》稱，曼聯已經開始運作這筆轉會了，目標是在明年夏天完成交易，預計花費肯定會突破6000萬鎊。《電訊報》表示曼聯願意就這筆交易與馬競討價還價，不過紅魔也做好了直接激活格列茲曼合同中8400萬鎊的買斷條款來完成交易的準備。另外兩個目標，曼聯給巴卡約科估價3500萬鎊，給塞梅多估價2500萬鎊。

總之，曼聯準備了1.8億英鎊的預算來完成這幾筆交易。如果今夏曼聯在轉會市場上豪擲千金的交易規模已經震撼了不少人，那麼別著急，明年的曼聯可能會更加瘋狂。

(馬爾科)