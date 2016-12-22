周四008 意甲 卡利亞里VS薩索洛

推薦：讓負

火線速遞：

卡利亞里上輪客場0比2不敵恩波利，近3輪1平2負，近7個聯賽主場5勝2負，輸給佛羅倫薩和那不勒斯；中場佩德羅上輪傷愈復出但罰丟點球；薩索洛上輪主場0比1不敵國米，近9輪僅有1勝，本賽季9個聯賽客場1勝2平6負只擊敗巴勒莫；兩隊聯賽中近4次交鋒卡利亞里1勝3平，主場1勝1平。

傷停解讀：

卡利亞里：前鋒博列洛和後衛穆魯傷愈復出，中場約尼察和前鋒梅爾基奧里因傷缺陣，中場伊斯拉和侮辱裁判的門將科隆博本場停賽。

薩索洛：後衛小卡納瓦羅因傷要休養40天左右，中場馬尼亞內利已接受膝部手術要長期缺陣，後衛加佐拉、萊斯切特、中場鄧肯、米西羅利、比翁迪尼、前鋒波利塔諾和貝拉爾迪仍在養傷，後衛佩魯索本場解禁。

盤口解讀：

歐賠：

利記：2.45 3.20 2.63→2.47 3.15 2.98

BET365：2.40 3.20 3.00→2.50 3.40 2.80

SNAI：2.55 3.30 2.80→2.45 3.40 2.95

亞盤：

澳彩：平手 0.76 1.10→平手/半球 1.10 0.76

金寶博：平手/半球 1.09 0.81→平手/半球 1.08 0.85

易勝博：平手/半球 1.15 0.77→平手 0.79 1.14

卡利亞里本場迎來主力前鋒博列洛的復出，此君本季意甲已經斬獲6個進球，但近7個意甲主場贏下5場的卡利亞里僅僅讓出平手/半球的盤口，水位偏高甚至有降盤的趨勢。薩索洛近期戰績不佳，傷病情況嚴重是桎梏其發揮的主要原因，但本場盤口已經偏向薩索洛，推薦薩索洛客場全身而退。