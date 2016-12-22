12月22日，大連權健女足正式對外宣布，法國籍名帥法利德·本斯蒂蒂（Farid Benstiti）出任大連權健女足主教練。

在剛剛過去的2016賽季，陣容強大的大連女足四線出擊，最終只獲得了女超聯賽一項冠軍，儘管有10名隊員征戰里約奧運會，球隊僅能以替補陣容出戰其它賽事的原因，但是這畢竟與預期目標相差較大。對於新賽季，集團董事長束昱輝提出了「全滿貫」的目標，並希望冠軍要拿得沒有懸念。因此俱樂部繼續加大投入升級陣容，對包括教練團隊和球隊陣容都進行了補強。經過慎重考察，俱樂部決定聘請法國著名女足教練法利德·本斯蒂蒂（Farid Benstiti）出任大連女足新賽季的主帥。

也許對於大部分喜愛男子足球的球迷來講，法利德還是個陌生的名字，但熟悉女足的球迷都知道，法利德在女足界堪稱世界級教頭。現年49歲的法利德曾是一名職業球員，司職中場，先後效力過里昂、第戎等法甲球隊，2000年退役后開始教練生涯。

2001年，法利德成為里昂女足主教練，此後的數年，他將里昂女足調教成為歐洲女足勁旅，並在2007至2010年連續四個賽季獲得法甲聯賽冠軍，還在2010年率隊闖入女足歐冠決賽。2011年，法利德出任俄羅斯女足國家隊主教練，其間率隊取得了12戰10勝的戰績。法利德還曾在2012年兼任俄羅斯女足冠軍球隊羅希延卡隊主帥。2012年夏天，法利德回到法國，執教巴黎聖日耳曼女足，經過幾年的努力，他將大巴黎女足帶到了法國乃至歐洲頂級俱樂部的位置，還打進了2015賽季女足歐冠的決賽，當時歐足聯官網特意撰文對其高度評價，稱「法利德造就了巴黎聖日耳曼女足的成功」。今年夏天，法利德合同到期后沒有選擇續約，巴黎聖日耳曼在其俱樂部官網寫到：「感謝法利德在過去四年中，用他的經驗、專業和專注為我們帶來的一切，他在我們的振興計劃中發揮了關鍵作用。在他的指導下，巴黎聖日耳曼成為歐洲最好的女足球俱樂部之一，這在所有法國足球俱樂部中都是罕見的表現。」

此外，著名的女足體能教練立波夫·迪米特里也跟隨法利德一同加盟權健女足。立波夫·迪米特里2012至2016年曾擔任巴黎聖日耳曼的體能總教練，此前還有過在俄羅斯女足國家隊、法甲里昂女足擔任助教的經歷，擁有歐足聯B級教練證書。

本月20日，大連女足結束假期，全隊前往廣東惠州進行冬訓。21日，法利德和迪米特里抵達惠州與球隊會合，正式開啟中國執教之旅。

董事長束昱輝和俱樂部高層表示，引入高水平外籍主教練，除了提升球隊實力之外，還為了提高整個女超聯賽的關注度和觀賞性，也讓中國球員能夠了解到世界女足的水平。非常高興法利德接受大連女足主教練一職，權健俱樂部也會全力支持和配合他的工作，幫助他儘快熟悉球隊，期待球隊在新賽季取得理想的成績，完成各項任務。