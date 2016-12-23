[足球魔方]22日報告：薩索洛殘陣或全身而退北京新浪網 (2016-12-22 16:01)
【足球魔方APP】意甲推薦
周四008 2016-12-23 03:45:00 卡利亞里 VS 薩索洛
足球魔方APP：本場比賽卡利亞里取勝的概率為39%，雙方戰平的概率為28%，薩索洛取勝的概率為33%。臨場更多精準情報請登錄足球魔方APP。競彩2.223.252.70 競彩亞盤1.89平手/半球1.83 歐賠2.383.40 3.00
1.意甲升班馬卡利亞里17輪比賽過後積20分排名第15位，領先降級區11分。
2.兩隊近2次交手均以卡利亞里的獲勝而告終，卡利亞里進3球失1球。
3.卡利亞里主場成績並列聯賽第8，勝率達到62.5%。實力戰意1.意甲中上游球隊薩索洛17輪比賽過後積17分排名第16位，落後卡利亞里3分。
2.卡利亞里場均失球數聯賽最多，球隊的防守糟糕。
3.薩索洛全隊身價9510萬歐元，高於對手的4930萬歐元。1.卡利亞里的傷停情況比薩索洛要好得多，本場大部分主力均可出戰。
2.薩索洛近2輪聯賽全部告負，對手分別為佛羅倫薩和國際米蘭，賽程艱辛。狀態傷停1.薩索洛已經在歐聯杯中被淘汰，對於球隊來說無需雙線作戰，可以專心聯賽，壓力減輕了不少。
2.卡利亞里近3輪聯賽1平2負，進1球失8球，對手多為中下游，球隊近況不佳。 歐洲主流公司澳門開出了2.30 3.20 2.75的初賠組合，歷史上共有13場賠率相同的意甲比賽，其中主隊6勝3平4負，勝率46.2%。足彩數據亞盤幾乎所有公司都開出了主讓平半的初盤盤口，但后勢紛紛將盤口調整為平手盤，可見對於客隊信心增強顯著。意甲年度收官戰，卡利亞里主場對陣薩索洛。卡利亞里在連續負於了那不勒斯與恩波利后，17輪聯賽積分仍然維持在20分，排名下滑到了第15位。球隊的進攻和防守都出現了一定的問題，本賽季場均2.3個失球為聯賽最多，近來連續兩場比賽被對手零封。球隊主力前鋒博列洛的傷停對球隊的進攻是一個不小的損失；薩索洛本賽季的表現令人失望，球隊上賽季歷史首次打入歐戰，但球隊的陣容並不足以支撐雙線作戰，球隊歐羅巴聯賽小組墊底出局，並且如今傷兵滿營，主力前鋒貝拉爾迪，中場鄧肯等人長期缺陣，這讓球隊目前僅以17個積分排名聯賽倒數第5位。好在薩索洛同降級區拉開了8分差距，下半賽季專注聯賽以及傷員的回歸保級應該不成為題。兩隊目前在積分榜上有3分的差距，由於凈勝球優勢薩索洛本場取勝就能反超卡利亞里，競彩亞盤開出了主讓平半低水的盤口，顯然對交鋒佔優的卡利亞里稍為看好，但考慮到卡利亞里近4場比賽僅打進1球，攻堅能力有限，看好薩索洛客場至少帶回1分，本場比賽推薦：客隊不敗。
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