2016年倫敦奧林匹亞國際馬展（Olympia， The London International Horse Show）於聖誕節前如期而至，這項賽事既是國際頂級的馬術單項大賽之一，又是英國人民喜聞樂見的歡慶聖誕的傳統活動，從1907年起至今，已經延續了近一百一十年了。用運動和比賽的方式慶聖誕，健康向上又動感歡樂，兩全其美。

12月13日至19日的一周時間，2016年倫敦奧林匹亞國際馬展緊張歡快而有序圓滿地舉行。說緊張是因為這畢竟是英國最大最重要的馬術單項賽之一，同時也是一項世界級馬術比賽，來自英國本土與世界各地的優秀選手群英薈萃，角逐高下。今年，里約奧運會場地障礙個人賽金牌得主、英國名將尼克？斯凱爾頓（Nick Skelton），斯科特·布拉什（Scott Brash），盛裝舞步著名騎手夏洛特·迪雅爾丹（Charlotte Dujardin）和卡爾·亨斯特（Carl Hester）等馬術名家將悉數登場 ，使得賽場上星光耀眼，激情飛揚。而盛裝舞步賽馬巨星Valegro的退役儀式，也另現場充滿傷感，不勝唏噓，透過鏡頭特寫，你會看到一匹十四歲老馬眼角的淚水。

與往年一樣，今年的倫敦國際馬展依舊是人如潮湧，馬蹄聲聲，可容納七千五百人的場館幾乎場場座無虛席，共計九萬名觀眾觀看了比賽，卡米拉王妃今年依舊蒞臨現場觀戰併為優勝者頒獎。

19日是比賽的最後一天，奧林匹亞大獎賽場地障礙比賽的爭奪進入了白熱化。經過激烈的角逐，曾獲世界杯冠軍，里約奧運會銅牌，現排名世界第三的德國選手丹尼爾·多伊瑟（Daniel Deusser）摘得閉幕日的桂冠。

馬術名將，中國唯一奧運會參賽選手華天，非常喜愛觀看奧林匹亞國際馬展，並曾對這項古老賽事讚不絕口，「這裡是傳奇馬術之所，你知道我是半個英國人（華天的媽媽羅山出身自英國世家），每年聖誕節前，英國人愛到這裏看表演，逛馬市，購買馬的用品，觀看馬術單項賽、障礙賽、盛裝舞步，享受聖誕將臨的節日氛圍。雖然不是我的比賽，我依然愛到這裏觀看。我沒在這裏參賽，但已經來觀賽很多年了」。

歡樂的馬展

里約奧運冠軍，英國名將尼克·斯凱爾頓也談道：「今年我與愛駒『大明星』（Big Star）取得了多項好成績，能來到奧林匹亞參賽對我來說也十分重要……倫敦國際馬展也是我最喜歡的比賽之一，這將會是2016年最為精彩的收官之戰」。

（文/趙雪湄 國際在線）