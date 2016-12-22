英超新紅星獲盛讚：他可以成為這兩大巨星合體北京新浪網 (2016-12-22 16:04)
托特納姆熱刺名宿、阿根廷1978世界杯冠軍中場阿爾迪列斯認為，熱刺年輕中場阿里潛力巨大，有望成為加斯科因和霍德爾這兩位昔日巨星的合體型人物。
20歲的阿里在上賽季表現搶眼，被評為2015-16年度最佳新秀，還入選了年度最佳陣容。在歐洲杯上，他成為了英格蘭隊的中場主力，被視為前途遠大。
本賽季在經歷了慢熱的開局后，阿里近期有回勇跡象，在周日2比1擊敗伯恩利的比賽中，他攻入了本賽季英超以及國內賽場的個人第5球。
阿爾迪列斯說：「阿里是一個很棒、很棒的球員，他經常讓我想起霍德爾(前熱刺、英格蘭著名中場)。事實上，我看他比賽越多，就越有這種感覺，他進步很快。」
「他剛出現時，像是個普通的中場，但現在已經完全不同了。霍德爾也是這樣的經歷，還有加斯科因，我喜歡他這一點。我認為，有一天阿里會成為加斯科因和霍德爾這樣的人物，他兼有兩人的特點，我想他有可能成為英格蘭最好的球員之一。」
(legion)
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