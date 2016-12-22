12月22日，第11屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽半決賽在江蘇省淮安市開元名都大酒店開戰。最終，中韓大戰柯潔不敵朴永訓，內戰檀嘯擊敗辜梓豪與朴永訓會師決賽。決賽三番棋與三四名決賽預計2017年6月進行。

本場半決賽焦點對決來自柯潔與朴永訓的中韓較量，兩人最近一次交手是在去年的夢百杯世界圍棋公開賽半決賽。根據當時賽制，半決賽採用三番棋形式，柯潔2-1擊敗朴永訓殺進決賽，本次宿敵再次在半決賽狹路相逢，不知是朴永訓力克心魔闖入決賽還是柯潔繼續書寫傳奇問鼎新的世界冠軍，令人期待。

經過猜先，柯潔執黑先行。柯潔以「柯式」布局星小目無憂角開局，右上雙方定型少見，白22手衝出亮劍，研究室觀戰的俞斌感嘆到：「我曾經在近期三星杯16強與朴永訓下過這樣的形狀，當時就感覺中刀了，感覺自己不會應了，看看柯潔有什麼好的應對，可以和年輕人學招。」實戰黑棄子轉身，局面優劣不明。序盤階段雙方落子如飛，意在比拼氣勢。左邊戰鬥告一段落，白實地居多，黑厚勢明顯。左上雙方短兵交接形成劫爭，數手回合白贏得劫爭，但下面付出了一定代價，在旁觀戰的聶衛平表示這個打劫白棋稍損。隨後白強手連發，88打嚴厲，通過提掉黑一子確立優勢，研究室一片悲觀，認為柯潔這棋凶多吉少。白98手向中央挺頭，研究室認為黑大虧，下午就看柯潔後半盤怎麼絕地反擊了。

下午1點續戰，研究室認為盤面相當，黑棋差一個貼目。黑出動右邊尋找頭緒，白138手扳不簡明，被黑拱出打劫。黑下方略做鋪墊直接分斷白棋製造混亂 ，無奈黑局部棋形薄弱，劫材不利。隨後黑忍痛割掉棋筋消劫，雙方形成轉換戰火平熄。官子階段，黑頑強拼搏，白簡明運轉至白284手時見大勢已去的柯潔停鍾認負，朴永訓殺入決賽。

另一盤國內強強對話，辜梓豪對決檀嘯。賽前國家隊領隊華學明接受記者採訪時表示：「這盤棋無論誰晉級決賽，對於個人來講都是第一次，是一個重大突破，辜梓豪從去年星銳戰冠軍，實力的非常強勁，看好辜梓豪進決賽。」檀嘯則從本屆春蘭杯第一輪打起，連勝一力遼、時越、柁嘉熹三位勁敵晉級半決賽，堪稱無冕之王實力不容小覷。本局檀嘯執黑先行，雙方均以星小目穩健開局，白快速破掉黑右邊模樣，研究室認為白棋步調不錯。序盤白40手點頑強在下方出動，黑不辭一戰，雙方形成互攻，勝負焦點在中央誰取得主動。中盤互攻過程中白先撈后洗，黑加強各處尋得機會將白一舉分斷，白數塊身陷囹圄，至黑165手時白下方大龍告急，見局勢難以挽回的辜梓豪爽快認負，檀嘯晉級，決賽將挑戰朴永訓，中韓爭霸再度上演。

本屆春蘭杯由中國圍棋協會、春蘭（集團）公司主辦，每方3小時，保留5次1分鐘讀秒。每屆比賽前3名為下屆種子選手，4-8名所屬國家或地區將獲下屆比賽相同人數的種子選手名額。檀嘯與朴永訓的三番棋決賽預計2017年6月進行，冠軍獎金15萬，亞軍5萬美元。

歷屆春蘭杯冠亞軍

屆 冠軍 比分 亞軍

1 曹薰鉉 2-1 李昌鎬

2 王立誠 2-1 馬曉春

3 劉昌赫 2-1 王立誠

4 李昌鎬 2-0 羽根直樹

5 李昌鎬 2-1 周鶴洋

6 古力 2-0 常昊

7 常昊 2-0 李昌鎬

8 李世石 2-1 謝赫

9 陳耀燁 2-1 李世石

10 古力 2-0 周睿羊

（連秋羽）