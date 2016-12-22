拜仁妖星50萬歐轉會德乙獲官宣 盼幫助球隊升級北京新浪網 (2016-12-22 11:20)
格林轉投傳統勁旅斯圖加特
德乙斯圖加特隊在官網上宣布，簽下拜仁前鋒朱利安-格林，這位美國國腳將和球隊簽約到2019年夏天。官方聲明中並沒有透露具體的轉會費，根據《圖片報》的報導，轉會費大約在50萬歐元左右。在斯圖加特隊，格林將身披37號球衣。
斯圖加特的體育主管欣德爾邁澤表示：「格林能夠在進攻端打多個位置，他在拜仁接受了頂級的訓練，我們看到了他未來的發展潛力。他能夠取得進球，並且會進一步通過他的速度來激活我們的比賽。」格林本人則說道：「我在15歲的時候來到拜仁，夢想著成為職業球員，然後我做到了。過去的三年中，我積累了很多的經驗。這很好，我非常高興，同時心存感激。我決定讓自己嘗試一下所有的東西，隨著來到斯圖加特，這種經歷變得更加完整。我看了球隊上個月的所有比賽，堅信自己可以幫助球隊，並且設定新的目標。斯圖加特是個大球會，我期待著新的任務和挑戰，新的城市和新的隊友。希望在聯賽的下半程，我能夠幫助球隊實現目標。」
1995年出生的格林在2013年上演了拜仁一線隊首秀，2014-15賽季被租借到漢堡，隨後回歸球隊。本賽季作為萊萬的替補，格林幾乎沒有出場機會，只在德國杯登場2次。在拜仁一線隊期間，格林總共只有4次出場。在美國國家隊，格林出場8次攻入3球，2014年還成為了美國隊在世界杯歷史上最年輕的進球者。他的新東家斯圖加特上賽季降入德乙，本賽季以返回德甲為首要目標。目前德乙已經進行了17輪，斯圖加特積32分排名第三，落後榜首的不倫瑞克隊2分。
（華迪維亞）
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