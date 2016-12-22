（中央社記者吳家豪台北2016年12月22日電）電子圖資廠勤崴國際（6516）今天推出針對車聯網的整體解決方案產品「樂客車聯網」，為全台首次內建4G行動聯網的雲端多媒體導航車機，能即時偵測路況，為駕駛規劃最佳路線。



勤崴在國內電子地圖市占率高達7成，圖資授權給Google與Yahoo等業者，並深耕建置全台3D地圖，透過與微軟合作的雲端技術，分析長年累積的交通大數據，建置出完整路況平台。



勤崴指出，樂客車聯網為橫跨導航圖資、雲端服務和聯網車機的整合性服務，其內容涵蓋完整的電子地圖資料、雲端路況大數據、導航與行車相關應用軟體服務，為全台首次內建4G行動聯網的雲端多媒體導航車機。



樂客車聯網與中華電信（2412）合作內建4G行動網路功能，可同步更新地圖資料，改善駕駛人使用一般導航器與車載系統需定期回原廠更新圖資的不便，也能透過網路即時偵測路況，為駕駛規劃最佳路線。



勤崴國際副總經理黃晟中說明，一般導航器是接收GPS訊號並比對地圖資料，進行路線規劃，但地圖資訊如果沒有辦法隨著最新的狀況即時更新，規劃的路線會失真。樂客車聯網的優勢是具備行動連網功能，能即時更新地圖資訊，讓駕駛能掌握最新的路況。



黃晟中表示，樂客車聯網服務是整合圖資、大數據、軟硬體應用所形成的車聯網生態系統，裝設樂客車聯網的汽車將開啟智能汽車的新時代，未來從交通導航、汽車服務、生活旅遊到影音娛樂的應用程式，都能在車上找到。



樂客車聯網為開放式平台，加值業者可於平台上架應用程式提供服務，現已支援KKBOX音樂串流服務與四季TV線上影視等服務，並與國泰世華銀行合作金流系統，協助加值業者上架後，提供簡易方便的線上支付服務。



勤崴是台灣唯一有能力以大數據提供即時路況資訊，並預測未來路況的導航品牌，橫跨車載、導航軟體、電子地圖、系統整合等領域，在車聯網有完整布局，對進軍商機達百億的車聯網市場深具信心。1051222