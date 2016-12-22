江俊輝選加州州長 華裔可觀金脈相挺中央社 (2016-12-22 15:48)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯21日專電）來自台灣的加州財務長江俊輝宣布參選加州州長，若勝選將是首位華裔甚至是亞裔的加州父母官，因此華裔社群拋開黨派差異不惜一擲千金力挺他，也展現華裔的動員能量。
根據「洛杉磯時報」（LA Times）報導，江俊輝是在今年5月宣布投入2018年州長選舉，在他宣布參選後1個半月之內，就募得了將近220萬美元款項，這其中不少是來自華裔企業主和商界領袖的挹注。
像是目前在北加州經營連鎖速食餐廳有成的尹集成（C.C. Yin），出手就是5萬6400美元贊助民主黨籍的江俊輝，他的妻子再追加2萬8200美元，總共超過8萬美元。
尹集成坦承他長久以來是共和黨的支持者，但是支持亞裔人選，他向來慷慨且不問黨派。
高齡80的蒙特瑞公園（Monterey Park）前市長陳李琬若（Lily Lee Chen），曾是前洛杉磯市長、民主黨籍維雅萊構沙（Antonio Villaraigosa）的政治盟友。
但這回維雅萊構沙也有意投入2018加州州長選舉，陳李琬若則以捐款1000美元，期盼能發揮拋磚引玉效果的實際行動襄助江俊輝，讓維雅萊構沙少了有力支持。
加州大學河邊分校（UC Riverside）政治系教授拉瑪克里斯南（Karthick Ramakrishnan）說，支持江俊輝的大咖可說都是接受高等教育且身價不凡，可惜包括民主黨在內過去都沒有好好開發亞裔族群。
不過江俊輝參選並非一帆風順，目前浮上檯面的可能對手，像是來自舊金山的前加州副州長紐松（Gavin Newsom），倚靠北加科技業界的相挺，2月宣布參選至6月30日也募得了640萬美元，也有一定的金脈與人脈。
陳李琬若說，江俊輝還是太謙虛了，需要多多宣揚自己的政績與成就，但是仍期許若江俊輝當選州長，不僅是她希望華裔當州長的夢想成真，也替有志從政的華裔青年樹立了標竿。1051222
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