重啟服貿、貨貿談判？ 經長：沒有機會中央廣播電台 (2016-12-22 12:46)
經濟部長李世光今天(22日)在立法院經委會上表示，目前沒有機會和中國大陸重啟服貿、貨貿談判，主因是我國尚未通過兩岸監督條例，且雙方也要有意願才可能推動。
國發會主委陳添枝、經濟部長李世光22日赴立法院經濟委員會報告國內促進投資、招商等景氣復甦相關工作，並備詢。
會中，藍營立委廖國棟詢問，在川普當選美國總統，TPP暫時難以推動情況下，加上台美、中美關係未來發展不夠明確，有無可能重啓兩岸服貿、貨貿談判？對此，經濟部長李世光回應，沒有機會推動。他說：『(原音)沒有的意思是說，我們在推動整體的經濟架構底下，不是說我們要談就可以談，整體的貿易協定是必須雙方都有意願才能往下討論的。(立委廖國棟：我們連意願都沒有嗎？）不是有沒有意願的問題。(立委廖國棟：你剛很清楚說沒有，沒有就是沒有想要的意思？)是沒有機會推動的。(立委廖國棟：如果有機會呢？)我覺得沒有機會。』
李世光解釋，須先通過兩岸監督條例，有法治基礎後，才能談兩岸服貿、貨貿協定。
另外，面對藍營立委曾銘宗詢問，台灣有可能與幾個國家洽簽自由貿易協定(FTA)，李世光表示，有幾個國家是有可能的，目前不方便透露。曾銘宗表示高度懷疑，並追問有沒有超過3個，李世光先是回應「有」，但後來改稱「在努力」。
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上一則：普匯中金股價跌與之前供股有關
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