安倍內閣拍板 日本國防預算創5年新高NOWnews今日新聞 (2016-12-22 15:52)
日本的內閣今(22)日召開會議，討論明年度的國防預算，由於有北韓核武及與中俄間的領土紛爭等內憂外患，這次預算創下安倍政府執政以來的新高。
據法新社報導，日本內閣今天通過的新年度國防預算高達5.13兆日圓(436億美元)，較今年比起來增加1.4%。由於北韓不斷試射飛彈，及中俄等強權環伺，內憂外患不斷，安倍政府已連續5年提高國防預算。
日本在二戰後為了保證軍事不擴張，嚴格控制軍費開支數額，規定不能超過國內生產總值(GDP)的1%。日本的國防預算在2002年達到4.96萬億日元(399億美元)後連續10年減少，但安倍晉三出任首相後，日本政府積極擴充軍力，國防預算已連續5年呈增加趨勢。
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