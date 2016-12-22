「一例一休」衝擊 假日郵局減一半中央廣播電台 (2016-12-22 15:14)
因應「一例一休」明年上路後造成的人事成本增加衝擊，中華郵政今天(22日)宣布，農曆年後全國287家原來周六營業的郵局，有一半周六將不營業，周六、周日也不投遞普通及限時郵件，民眾若有郵件需於周末期間寄達，可採用快捷郵件服務。
勞基法「一例一休」新制23日起分3階段實施，中華郵政總經理陳憲着22日表示，若按新制規定，郵局周末營業及周末投遞業務將增加新台幣2.5億至3億的人事成本負擔，因此在遵守法令規定並兼顧民眾用郵需求及照顧員工休假權益的考量下，決定目前全國287家周六營業半天的郵局中，將有約半數143家周六停止營業，另一半則延長營業時間至下午4時。陳憲着：『(原音)會減少一半的地方不營業，但是維持營業的地方，要從營業半天增加到營業一天，譬如說在台北的東、西、南、北、中區平均配置，要大家在假日用郵的時候，不要跑太遠的地方。』
至於郵件方面，郵局周六日已不投遞普通郵件，也將進一步不投遞限時郵件，民眾若有郵件需於周末期間寄達，則可採用快捷郵件服務。陳憲着：『(原音)周六、周日要停止投遞，所以我們跟民眾宣導，如果有緊急的物件要在周五交寄限時郵件，拜託交寄限時郵件，我們的快捷郵件是不中斷的。』
陳憲着指出，新制下周董事會通過後將報交通部核備，預計於2月中、農曆春節後公告實施；未實施前員工假日上班的部分，則依法以補假及發給加班費的方式處理。
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