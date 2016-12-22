【鉅亨網編譯陳又嘉】

Snapchat 或許在中國被禁，但那並未阻擋這個通訊 APP 母公司在全球人口最多的國家建立據點。

《CNNMoney》報導， Snapchat, Inc. 表示，位在中國南部城市深圳的科技辦公室已經開幕，並將專注於 Spectacles 上，此產品為該公司的攝影太陽眼鏡，能讓 Snapchat 帳號用戶傳送影像。

Spectacles 已在中國進行組裝，但是已雇用約 20 位職員的新辦公室，將專注於研究及發展。該裝置能利用藍芽及 Wi-Fi 與手機連接，為 Snapchat 首次以硬體產品「突擊」市場。

Snapchat, Inc. 表示其在全球擁有超過 1500 位員工，多數都在洛杉磯總部服務，負責產品設計與工程項目。

深圳辦公室的消息，隨中國網友在通訊平台 WeChat 上發現徵才訊息，而在中國科技部落格被廣泛討論。

根據徵才廣告， Snapchat, Inc. 想要尋找富有經驗工程師加入其「中國首要據點」。還表示應徵者若具備中國三大科技公司 ── 阿里巴巴、百度及騰訊 ── 工作經驗會更理想。

面試成功的職員，薪水將包含 Snapchat, Inc. 股份，這是非常誘人的動機，該公司上個月已申請 IPO ，預期市值為 200 億至 250 億美元。深圳員工也有機會轉調至 Snapchat, Inc. 在美國的工作團隊。