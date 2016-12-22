台灣焊接碳鋼管遭課反傾銷稅 WTO：不當中央社 (2016-12-22 15:31)
（中央社記者韋樞台北22日電）加拿大對台灣課徵焊接碳鋼管反傾銷稅，已獲WTO審議小組裁定加拿大作法不當。加拿大政府若決定上訴，預計將進行數個月的上訴程序，全案預估明年中可定讞。
若WTO審議小組支持台灣主張並判加國敗訴，台灣可以要求加國修正其相關國內法規，避免繼續援用於其他傾銷控訴案，影響台灣出口業者權益。
鋼鐵公會表示，加拿大政府於2012年5月對自台灣等7國進口焊接碳鋼管展開反傾銷調查，同年12月決定課反傾銷稅。但加國未依WTO反傾銷協定規定，對傾銷差額低於2%的台灣業者立即中止調查並排除課稅，對於判定不需要繳交反傾銷稅業者，卻規定一個高過出口價格許多的價格，要求未來以此價格才能銷往加拿大。
另外，加國又以受調查各國業者中傾銷差額最高者，指定為台灣業者的反傾銷稅率，未考量關於台灣業者可得的事實資訊；同時，對已獲得個別稅率業者，若未來出口新規格產品（即非調查規格的產品），加國將採用其他稅率，而非個別業者原已獲判的較佳稅率等，皆已明顯違反WTO反傾銷協定相關規範。
公會指出，此案對台灣鋼鐵業出口利益的實質影響不僅是焊接碳鋼管，其他油管案及螺絲螺帽等產品同樣受到不合理待遇。據統計，從2012年至2016年間台灣焊接碳鋼管出口至加國的金額減少達新台幣2億多元，貿易利益損失達8成。
公會說，經濟部於2014年7月24日及12月4日在瑞士日內瓦舉行兩次雙邊諮商，會中質疑加國反傾銷調查程序及法規違反WTO反傾銷相關協定，但加國始終不承認他們調查的盲點，因此經濟部向世貿組織WTO爭端解決機構控訴加拿大。
WTO爭端解決機構已於2015年3月10日正式通過成立審議小組(Panel)審理此案；並分別於今年3月16日、17日及6月28日、29日於瑞士日內瓦召開第1及第2次審理會議，他國也提出口頭或書面意見，指出加國的反傾銷調查程序違反WTO反傾銷協定，特別對於「微量傾銷」（傾銷差額小於2%）時即應中止調查的規定。
WTO審議小組於兩次審理會議後判決，明確裁定加國對台灣焊接碳鋼管課徵反傾銷稅的作法不當，更進一步裁決加拿大的國內法規違反WTO規範，必須修法改進。
原、被告雙方可決定是否於明年上半年上訴，若加國明年上訴，經數個月程序，預估明年中可定讞。若WTO審議小組支持台灣主張並判加國敗訴，台灣便可據以要求加國改正過去個案錯誤作法，修正國內法規，避免繼續援用於其他傾銷控訴案，影響台灣出口業者權益。1051222
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