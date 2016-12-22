阿富汗塔利班攻擊國會議員住家 8死中央社 (2016-12-22 15:26)
（中央社喀布爾22日綜合外電報導）阿富汗警方說，槍手衝進海曼德省國會議員華里在首都喀布爾的家，殺害8人，華里本人試圖自屋頂逃脫，跳下後受傷。
美聯社報導，塔利班（Taliban）宣稱犯下昨晚這起攻擊事件，並說攻擊是以軍事官員會議為目標。
警察穆拉迪（Sadiq Muradi）說，一群槍手攻擊來自動盪南部海曼德省（Helmand）的國會議員華里（MirWali）的住家，與警衛打鬥數小時，殺死8人，包括華里家人、朋友和他的個人保鑣。另有3名攻擊槍手喪命。
阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）譴責這起攻擊行動。
儘管冬季通常戰鬥稍歇，塔利班仍升高他們的叛亂活動，目前國際間加強努力重起陷僵局的和談。
自美國2001年主導入侵阿富汗，15年來數千億美元挹注該國後，阿富汗國內安全情勢仍令人憂慮，而阿富汗部隊奮力控制衝突。（譯者：中央社羅苑韶）1051222
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- D-Link 友訊 DWM-222 4G LTE 150Mbps 行動網卡
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨春帶彩翡翠手鐲(G1-21)
- 105年中華郵政專業職（二）（企業管理）密集班（含題庫班）
- Emporio Armani Ladies 星空夜曲時尚腕錶-藍/32mm
- agnes b.幾何圖船型斜背包(紅)
- 【台灣榮工】Ricoh SP C220N 黑色相容碳粉匣
- 【CITIZEN】WICCA 三眼時尚腕錶-粉紫x銀(BM2-217-91)
- 【TID Watches】No.1 Black-黑色真皮腕錶(TID-W100BW)
- 【HP】CF226A #26A 黑色原廠碳粉匣
- GNC健安喜 前花青素 LAC 松樹皮菁華食品錠175錠
韓國富二代飛機上襲擊空姐 被美國明星制服(圖)【北京新浪網】
日本新潟縣30多棟建築起火 數百戶居民被迫疏散【北京新浪網】
日新瀉縣中餐廳失火延燒 疏散700多人【中廣新聞網】
槍殺大使兇手 人年輕水很深【北京新浪網】
俄西伯利亞零下62度創低溫紀錄 學校已停課【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》