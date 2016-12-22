(中央社訊息服務20161222 14:58:40)耶誕節將至，國立中興大學12月24與25日連續兩天，熱鬧舉辦耶誕系列活動，由學生會所主辦的野餐電影日與國際處、學務處所主辦的興大聖誕夜同時登場，野餐電影日包含聖誕市集、行動圖書館、戶外電影；興大聖誕夜包含園遊會、外籍生唱歌大賽與聖誕舞會。活動一路從下午兩點延續到晚間十點，八小時熱鬧耶誕活動不間斷，邀請民眾入校園歡度佳節。



24日下午兩點由學生會主辦的聖誕市集、行動圖書館、草地野餐首先登場，在雲平樓前的草坪廣場設有聖誕市集，包含服飾、飾品、食物等十一個特色文創攤位，並與盛食派出所合作推出「盛誕便當」與新鮮果汁，便當內有聖誕老公公造型的飯糰與配菜，讓民眾就地野餐，感受濃濃的耶誕味。



同時為推廣資源不浪費的共享觀念，學生會也與盛食派出所合作，將擺設二手書及二手衣物供民眾以書換書、以衣換衣，發揮物資的最大效用。24日晚間六點將在雲平樓前的戶外草坪播放「北極特快車」、「我們買了動物園」兩部電影，25日則播放「博士熱愛的算式」與「曼哈頓戀習曲」，讓大家度過一個溫馨的耶誕夜。



由興大學務處與國際處舉辦的「興大聖誕夜」活動，則在行政大樓後草坪，24日從下午五點開始，舉辦第一屆「nchu國際好聲音」外籍生唱歌大賽，大馬周杰倫、印尼張惠妹，每位選手都實力驚人，用音樂打破語言隔閡、文化差異，用歌聲歡慶2016聖誕夜，同時興大僑生聯誼會及國際領航社也將上台表演。活動後半段為partytime舞會，由專業DJ主持，整個大草坪開放大家盡情熱舞。



除了台上熱鬧的唱歌與表演活動外，現場也設有園遊會攤位，來自馬來西亞、印尼、港澳、中國大陸、史瓦濟蘭與拉丁美洲的學生親手烹煮家鄉特色食物，包含印尼炒麵、沙爹、蝦餅、咖啡魚蛋、肉骨茶、西北烤串、印度咖哩、甘比亞茶等，讓大家一嚐異國美食，共度歲末佳節。



◎興大耶誕系列活動資訊：主題：野餐電影日時間：12月24日（六）至25日（日）下午2點至晚間10點地點：興大雲平樓前草坪活動內容：聖誕市集、行動圖書館、聖誕電影夜主辦單位：國立中興大學學生會https://www.facebook.com/events/103421686815783/



主題：2016興大聖誕夜主辦：興大學務處、國際處時間：12月24日（六）下午5點至晚間10點地點：興大行政大樓後草坪內容：外籍生歌唱大賽、Party time、異國美食園遊會https://www.facebook.com/nchu.ocfa/



訊息來源：國立中興大學



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