南臺科技大學呷佰二樂活社 退休生活再充電 社會貢獻不落後 麻豆老人養護中心



(中央社訊息服務20161222 14:33:01)南臺樂齡大學結業學員成立之「呷佰二樂活社」日前由王華與趙品淳老師帶隊至麻豆老人養護中心志工服務。南臺「樂齡大學」計畫連續7屆榮獲教育部全額補助辦理，並通過104學年度教育部統合視導審查，校方將持續深耕、貢獻社會。



南臺「樂齡大學」聘請王華老師教導「呷佰二樂活社」表演，選用「阮若打開心內的門窗」、「四季謠」、「望春風」等炙熱懷舊歌曲與養護中心長輩互動，由於反應熱絡，更加碼清唱多首老歌，曲終時機構長輩及學員們異口同聲約定再相聚歡唱。「呷佰二樂活社」張黔生顧問表示感謝學校用心安排如此意義深刻的活動，不僅讓學員發揮潛能、訓練腦力肺活量並培養感情，也使大家有機會回饋社會。



王月嬌副社長表示，非常感謝學校的陪伴讓我們學習各種知識為老年生活做準備。尤其感謝在老師、顧問的帶領下讓學員體會到人生的無限可能。當養護中心的阿公問你們明天會再來嗎？大家不自覺的想到自己已逝的雙親，但仍收拾感傷與淚水，扮演帶給機構長輩快樂的天使。



南臺科大同時設有適合大學生就讀的「高齡服務學士學位學程」，旨在培養青年學子投入服務長輩的行列，致力拓展銀髮事業，讓長輩有好品質的退休生活。歡迎55歲以上新學員一起來交朋友、一起活到老學到老。樂齡大學聯絡方式(06)253-3131轉6001盧小姐。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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