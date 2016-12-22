金屬中心與虎尾科技大學攜手智慧製造 著重人才培育與學研合作中央社 (2016-12-22 14:30)
金屬中心與虎尾科技大學攜手智慧製造 著重人才培育與學研合作
(中央社訊息服務20161222 14:30:10)有鑑於政府宣示智慧製造政策，為整合金屬中心的研發及虎尾科技大學之學術研究能量，金屬中心與虎尾科大於12月22日共同簽署策略聯盟意向書，當天由金屬中心執行長林秋豐、虎尾科技大學校長覺文郁共同進行簽約儀式。雙方將共同規劃學研合作研究議題，透過彼此能量與資源投入，推動產業鏈結人才培育等相關項目，並藉由智慧製造與機電整合相關項目之執行，發揮智慧製造效益進而帶動台灣先進製造技術之發展。
金屬中心執行長林秋豐表示，此次雙方合作將以打造智慧機械生態系統、機械智能化，結合虛實整合與機械設備整合為聚焦主軸，藉由配合政府推展智慧機械與智能化相關議題與政策，結合研發法人在產業應用的經驗及學校在核心技術研發的優勢，帶動國家產業轉型升級，進而提升產業競爭力。近年中心在投入創新技術研發，推動產業研發聯盟與聚落，導入創新營運模式成果不斐，相信此次雙方合作將能夠結合學界與法人能量，共同研發創新技術並建立產業生態系，尤其虎尾科大長期與中部機械產業緊密鏈結，此次建立策略聯盟將呈現產業推動智慧製造應用成果，使雙方合作能達到加乘效益，期許藉由此平台的成立，並透過人才、地區資源結合，進而促進台灣產業升級轉型。
訊息來源：財團法人金屬工業研究發展中心
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