崑山科大執行僑委會「3+4加值型僑生方案」 鼓勵越生赴臺進修



(中央社訊息服務20161222 14:25:45)為進一步了解「3+4加值型僑生方案」，中華民國僑務委員會（以下簡稱僑務會）邀請越南華文學校校長、主任及升學輔導人員來臺參訪，並前往崑山科大，就華文教育、推展僑教和僑生政策進行座談。崑山科大提出多項利多，鼓勵越生來臺就學。 僑委會在2013年以來，積極在僑生政策方面轉型發展，同時推動「3+4加值型僑生方案」擴大招生，根據2016年《僑生政策白皮書》說明，「僑生來臺就讀3年高職建教合作專班，畢業後輔導其升讀4年科技大學，並將產學結合。」目前崑山科大電子系與嘉義萬能工商資訊科合作辦理僑生3+4建教合作專班，約有80位越生就讀中，高職畢業後皆可進入電子系就讀，同樣採取三個月讀書、三個月實習的方式進修，實習期間表現良好，有機會獲得正式的工作機會。



副校長黃國賢表示，崑山科大為私人興學，無財團雄厚的資金作為基礎，校經費有百分之四十來自於與業界合作的經費，以及因績效優異獲得教育部教學卓越及典範科大計畫補助，十分不容易。因此，透過參訪與交流，鼓勵越南各校能將學生送到崑山科大就讀，該校與1200家廠商建立產學合作夥伴關係，其中不乏多家知名廠商，能安排學生至企業實習，畢業後更有機會投入臺商於越南投資的工廠工作。



越中華語中學校政主任羅松坤擔任該次參訪團團長，他說明此次訪臺希冀能習得崑山科大優質的辦學經驗，並通過實地考察、交流，了解越生就讀臺灣學校的管道，希望臺越雙方能夠進一步合作，為學生提供更多的學習資源。



崑山科大自2005年起招收外國學生，迄今已有來自41國、300多位國際學生至該校就讀，並與300所學校簽訂姐妹校，其中包括河內國家大學、河內外語大學、河內外貿大學、胡志明市技術師範大學、胡志明市百科大學、經濟技術工業大學、維新大學等35所越南學校，歷年來越南學生大多就讀「機械工程學士班」、「機械工程碩士班」及「企業管理研究所」等全英文授課學程。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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