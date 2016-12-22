聖約大數位系「SEA-SOUL偶動畫」 獲教學媒體設計競賽獎項肯定



(中央社訊息服務20161222 14:22:01)聖約翰科技大學數位文藝系（簡稱：聖約大數位系）陳奕璇主任帶領專題生孟家緯、藍宜廷、黃子桓、陳雅隉B涂瑄耘及黃茜羚等6位同學，於日前參加臺灣教育傳播暨科技學會舉辦的「2016年國際學術研討會之教學媒體設計競賽」，以海洋生態保育為創作題材的「SEA-SOUL偶動畫」，榮獲學生組佳作。



聖約大數位系陳奕璇主任表示，臺灣教育傳播暨科技學會歷年以教育傳播與科技媒體為主軸，辦理國際研討會與媒體設計競賽，每年匯集來自全國及海外各大專院校教育傳播科技與數位媒體等相關系所師生參與。這次媒體競賽獲獎的學生隊伍中，將近三分之二來自國立大專校院，數位系學生能在跨領域的媒體設計競賽，與眾多強勁隊伍現場交流及較勁，脫穎而出獲得佳作，對於學生動畫故事的創意發想、數位創作的實作技術及作品展示的發表能力，都是一種肯定。



代表參與競賽作品發表的藍宜廷同學說，這是她首次參加跨領域的媒體設計競賽。在作品展示與發表會場，與許多國立大學學生切磋交流，感到很緊張，這次獲獎很開心，也覺得很光榮。提及得獎作品的製作歷程時，藍宜廷同學表示，很感謝專題組員的共同合作。「SEA-SOUL偶動畫」是費工的逐格動畫製作而成，動畫中的土偶與紙雕場景，先由組內5位同學歷經一學期製作完成；接續，利用暑假和課後，在聖約大數位藝文中心攝影棚密集拍攝數百張照片，經過組員修圖與調色，最後由孟家緯同學完成動畫後製。



一同出席競賽作品發表的涂瑄耘及陳雅雃P學，補充說明作品中的角色製作，以樹脂黏土為媒材，關節處以鐵絲連接，以利動畫拍攝時的肢體塑型。對於這次參賽歷程，兩位同學表示，在面對展示現場評審的提問，從起初的擔心，到後來漸漸有信心，且認為透過校外競賽發表，能觀摩他校同學的設計創作，是寶貴的學習經驗；對於能在媒體競賽獲獎，不只覺得開心，也收穫滿滿。



訊息來源：聖約翰科技大學



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