死亡鯨豚擱淺岸際，海巡協助處置通報中央社 (2016-12-22 14:50)
(中央社訊息服務20161222 14:50:22)105年12月22日上午09時許，海巡署第八一岸巡大隊綠島漁港安檢所接獲民眾報案，有一尾鯨豚擱淺於綠島燈塔前方岸際，經所長帶隊前往查看後，該鯨豚已經死亡多日(外觀已無法辨識種類)，經通報台東縣政府農業處畜產保育科秘先生及鯨豚保育協會人員，表示請本署直接將鯨豚就地掩埋處理。
第八一岸巡大隊綠島漁港安檢所接獲當地民眾電話報案，於綠島燈塔前方岸際，發現一尾鯨豚擱淺，經綠島漁港安檢所所長帶隊前往查看，發現鯨豚已死亡多日。
綠島安檢所立即通知台東縣政府農業處畜產保育科秘先生及鯨豚保育協會協處，經初步丈量，該鯨豚身長約2公尺，因外觀已無法辨識其種類，確切種類及死亡原因須採樣鑑定，鯨豚屍體將就地掩埋。
第八一岸巡大隊大隊長楊仕逢呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，民眾如有發現，請立即撥打海巡署服務專線118，由海巡人員協助處理；另亦表示，廉能是政府的核心價值，本署堅持廉潔、拒絕貪腐。
訊息來源：海巡署
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