(中央社訊息服務20161222 14:58:14)CES代表整個行動互連生態系統,向世人講述互連的故事 維吉尼亞州阿靈頓--(美國商業資訊)--CES® 2017是全球最大的互連技術展示會。全球的科技生態系統將齊聚一堂,展示新一代行動網路科技5G將為各大主要商業領域的連通性和行動性帶來的顛覆性影響。5G的未來和其對互連世界的影響將是CES 2017的關注焦點,其重頭戲便是愛立信舉辦的超級分會(Supersession)「5G盛宴」(Stoked About 5G)。CES 2017由美國消費科技協會 (CTA)TM所有和主辦,將於2017年1月5-8日在內華達州拉斯維加斯舉行。



CTA總裁兼執行長Gary Shapiro表示,「從物聯網、虛擬實境到無人駕駛汽車,這些新興創新的核心便是互連。CES 2017將展示5G領域全系列的技術,因此它將成為體驗5G革命的最佳去處。愛立信『超級分會』將為人們勾勒出5G技術所創造的新互連世界,包括將顛覆消費者生活、工作和娛樂方式的新產品和服務。借助橫跨24個產品類別的3,800多家參展商,CES 2017將揭曉互連的真正影響力。」



由愛立信舉辦的「5G盛宴」超級分會將於1月5日(週四)上午10:15揭幕,地點:拉斯維加斯會議中心(LVCC)N257室。該分會將探索回應速度快於人腦的5G技術為行動領域帶來的美好未來。演講人包括:



• 20世紀福斯影視(20th Century Fox Film Corp.)科技長Hanno Basse• 韓國電信(SK Telecom)科技長、執行副總裁兼企業研發中心負責人Alex Choi• BMW集團資通訊電子業務副總裁Fathi El-Dwaik博士• 愛立信資深副總裁兼策略科技長Ulf Ewaldsson• Re/code(主持人)資深編輯Ina Fried



互連主題將貫穿整個CES 2017,涉及幾乎每個產品類別,包括汽車、智慧家庭、機器人、健身技術、健康和保健、穿戴式產品等。此外,CES大會議程將凸顯互連行動領域的最新進展,其中的主題包括無人駕駛技術、物聯網、智慧城市、數位健康和5G,期間高通執行長Steve Mollenkopf也將發表主題演講,探討5G對全世界的影響。



除了愛立信之外,互連和行動領域的其他領軍企業也將參加CES,發表新產品和服務,包括華為、高通、Sprint、Verizon、三星、LG、TCL、ZTE Blackberry和諾基亞等。5G將帶來新服務的爆炸式成長,包括寬頻和更佳的家庭服務,為智慧汽車提供更快的連線服務、平價的智慧城市基礎設施和擴增實境/虛擬實境互動體驗。借助展示的各類技術,CES 2017將闡明5G能夠為消費者帶來的真正好處。



請瀏覽CES.tech查看最新新聞和聲明,或註冊參加CES 2017。



致編輯:該全球性科技盛會的官方名稱為“CES®”。在提及該盛會時,請勿使用“Consumer Electronics Show”(消費電子展)或“International CES”(國際消費電子展)。



敬請至CES.tech查看CES最新的保安措施,包括CES 2017提袋檢查站、提袋限制和特例,以及通行證領取地點。



關於CES:



CES是針對消費科技業人才的全球性盛會。50年來,CES一直是創新企業和開創性科技的試驗場,是將新一代創新推向市場的全球性平臺。作為同類規模最大的傳承性活動,CES涵蓋產業的各個層面。該盛會由美國消費科技協會(CTA)™所有和主辦,吸引了全球企業領袖和先鋒思想家參加。觀看CES影音集錦。歡迎瀏覽網站:CES.tech,並在社交媒體上線上關注CES。



關於美國消費科技協會:



美國消費科技協會(Consumer Technology Association, CTA)TM是代表產值高達2870億美元的美國消費科技產業的同業公會,其會員包括2200多家企業,其中80%為小型企業和初創企業,其餘一些則是國際知名品牌。協會在政策宣導、市場研究、技術培訓、產業推廣、標準制訂以及推動策略性合作關係等方面為會員企業提供服務。此外,美國消費科技協會也是國際消費電子展(CES®)的所有者和主辦者。國際消費電子展公認為全球消費科技產業的一大盛會,該展覽會的所有收益均用於美國消費科技協會所提供的產業服務。



活動預告



• CES拉斯維加斯發表會1月3日,內華達州拉斯維加斯 • CES 2017 – 註冊1月5-8日,內華達州拉斯維加斯 • 冬季假期(Winter Break)3月9-12日,科羅拉多州斯諾馬斯 • 數位愛國者晚宴4月4日,華盛頓特區 • CES on the Hill4月5日,華盛頓特區 • CES Asia 20176月7日-9日,中國上海 • 執行長高峰會6月21日-24日,義大利阿馬爾菲海岸



原文版本可在businesswire.com上查閱:http://www.businesswire.com/news/home/20161220006077/en/



免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。



聯絡方式:



美國消費科技協會Allison Fried, 703-907-7603afried@CTA.techwww.CTA.tech或Sarah Brown, 703-907-4326sbrown@CTA.techwww.CES.tech



訊息來源:business wire