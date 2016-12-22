(中央社訊息服務20161222 14:25:08)• 雙方在潤滑油供應與研發方面持續20年的密切合作，為此次協定奠定堅實基礎• 保時捷全系車型將繼續選用美孚1號作為原廠灌裝與保養推薦用油• 艾克森美孚將繼續協助LMP1/GT組別的各類賽事、保時捷超級杯(Porsche Supercup)以及卡雷拉杯(Carrera Cups)等所有保時捷汽車賽事



德州斯普林--(美國商業資訊)--艾克森美孚(ExxonMobil, NYSE:XOM)與保時捷(Porsche)今日宣佈，將把雙方間的全球架構協議延長數年。自雙方合作以來，已有超過100萬台保時捷汽車使用美孚1號作為原廠灌裝潤滑油。美孚1號堅守承諾，始終如一地為引擎提供抗磨保護，擴大汽車燃料經濟效益，將帶動上述數字持續攀升。



自1996年保時捷與艾克森美孚合作伊始，雙方共同致力於研發先進技術，美孚1號促成了四代保時捷經典車型911的問世，同時也見證了Cayenne、Panamera以及Macan等車型的誕生。美孚1號力求在嚴苛環境下為車輛提供卓越保護並提升其性能表現，因此保時捷全系車型均推薦使用這種獨特的引擎潤滑油。



艾克森美孚燃料、潤滑油及特殊潤滑油市場公司副總裁Nigel Searle表示：「20年來，全球領先的合成機油——美孚1號扮演至關重要的角色，幫助保時捷達成汽車引擎科技與性能的全新里程碑。續約合作將使我們能繼續協助保時捷為客戶提供真正卓越超凡的駕駛體驗。」



艾克森美孚將繼續擔任保時捷賽車官方合作夥伴，包括冠名贊助保時捷超級杯、擔任全球卡雷拉杯賽事的金牌贊助，以及在LMP1/GT賽車組別的賽事（包括WEC世界耐力錦標賽和經典的Le Mans 24小時耐力賽）中協助保時捷賽車隊。



保時捷研發執行董事會成員Michael Steiner表示：「艾克森美孚是我們最親密、最重要的合作夥伴之一，我們不僅在賽車運動上密切合作，也合作開發量產引擎——我們的引擎使用性能卓越的美孚1號作為原廠灌裝機油。20年來，艾克森美孚對我們賽車的卓越表現有巨大貢獻。我們希望將這一值得信賴的成功合作關係延續下去。」



關於美孚1號



全球領先的合成機油品牌美孚1號(Mobil 1™)以耐磨技術為特色，提供超越傳統機油的性能。該技術使得美孚1號能夠符合或超越最嚴格的汽車製造商標準，並提供卓越保護，以防止正常或者甚至一些最極端條件下的引擎磨損。美孚1號可在極端溫度下快速流動，保護關鍵的引擎零組件，而且將引擎性能發揮至極限，並協助延長引擎使用壽命。



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艾克森美孚(Mobil™)和美孚1號(Mobil 1™)是艾克森美孚公司或其子公司的註冊商標。



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訊息來源：business wire