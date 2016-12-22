美急救訓練疏失 恐數百人曝露致命毒素中央社 (2016-12-22 15:14)
（中央社克里夫蘭21日綜合外電報導）美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）承認，數百名俄亥俄州緊急應變人員在阿拉巴馬州的FEMA設施受訓時，可能暴露在1種潛在的致命毒素之中。
美聯社報導，FEMA今天聲明，迄未接獲因這起蓖麻毒素曝露事件而罹病的通報。
蓖麻毒素自然存在於蓖麻籽，它主要是靠抑制蛋白質合成來殺傷細胞，曝露在這種毒素之下可能致命。
FEMA該處設施的人員誤買高毒性蓖麻毒素，用在2011年開始的9項訓練課程。
FEMA官員指出，俄州121個公共安全機構和團體，從那時候開始一共派遣約400人到事發設施受訓。但並不是所有學員都曝露在蓖麻毒素之下。（譯者：中央社何宏儒）1051222
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