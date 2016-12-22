（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）南韓統一部今天發布的「2016離散家屬現狀調查」結果顯示，約8成受訪離散家屬認為，南韓政府應批准和支持有關南北韓離散家屬的民間交流活動。



南韓聯合新聞通訊社報導，此次調查有6142名南韓的離散家屬參與，77%的受訪者認為，政府應批准和支持有關離散家屬的南北韓民間交流活動。



具體而言，52.4%受訪家屬認為「應先推動南北韓政府交流，同時批准民間交流」，24.6%認為「有必要活躍民間交流」，20.9%回答「應限制民間交流，促進政府間交流」。



對於是否會參與民間交流活動，做肯定和否定回答的分別占38.5%和46.5%。不願參與的原因分別為：「經濟負擔重（36.5%）」、「擔心掮客行騙（26.3%）」、「有關民間交流的資訊不足（14.9%）」、「擔心人身安全（10.6%）」。



報導指出，對於為了解決南北韓離散家屬問題需採取的政策，76.3%回答「全面確認健在與否」，10.3%回答「定期團聚」，另外，還有「家書通郵（4%）」、「政府開通電話（2.9%）」、「逢年過節返鄉探親（2.6%）」等意見。



據報導，截至今年4月，申請尋找離散家屬的在世者剩下6萬4862人。統一部為瞭解離散家屬交流情況和對政策的瞭解情況，從4月1日到10月28日進行了這項調查，此次調提高了離散家屬個人資訊準確性。1051222