美動物園長壽大猩猩歡度60歲生日中廣新聞網 (2016-12-22 15:10)
美國俄亥俄州動物園內一隻大猩猩「柯洛」今天歡度60歲生日，牠可說是美國境內目前存活的最長壽大猩猩。
「柯洛」是俄亥俄州「哥倫布動物園」內的母猩猩，牠也是全球第一隻在動物園內出生的大猩猩。她的年齡比一般大猩猩的平均壽命高出了20年。
「柯洛」生過三個孩子，她還有16個孫子、12個曾孫、三個玄孫。最近「柯洛」才動過手術，切除一個惡性腫瘤，目前復原情況良好。(照片取材自網路)
關鍵字：
上一則：塔里般攻擊阿富汗議員住家 8死
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 白金漢 Billingham S2 側背包/經典材質
- 《Peachy life》超人氣Hello Kitty 巧拼/安全地墊-90入組(M
- PLAYBOY- 上城曼哈頓系列 斜背包-黑炭灰
- 【PRADA】Saffiano Lux經典三角LOGO防刮牛皮三層磁釦手提/
- 【YSL】BO MONOGRAM小牛皮Y字LOGO金鍊晚宴包(小-粉紅354121
- 德國WMF 玻璃水壺 1.0L (藍色)
- 品家居 可頌4.9尺白色電視櫃-146.3x52.1x51.5cm-免組
- 【CITIZEN】wicca 羅馬女孩系列計時腕錶-IP黑(BM2-241-51)
- SOBDEALL 沙伯迪澳 - 植鞣牛皮護照夾 經典黑/咖啡
- 【藝森珠寶】緬甸天然翡翠A貨(冰種蜜糖黃福瓜墜子 F1988)
韓國富二代飛機上襲擊空姐 被美國明星制服(圖)【北京新浪網】
日本新潟縣30多棟建築起火 數百戶居民被迫疏散【北京新浪網】
日新瀉縣中餐廳失火延燒 疏散700多人【中廣新聞網】
槍殺大使兇手 人年輕水很深【北京新浪網】
俄西伯利亞零下62度創低溫紀錄 學校已停課【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》