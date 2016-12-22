美國俄亥俄州動物園內一隻大猩猩「柯洛」今天歡度60歲生日，牠可說是美國境內目前存活的最長壽大猩猩。



「柯洛」是俄亥俄州「哥倫布動物園」內的母猩猩，牠也是全球第一隻在動物園內出生的大猩猩。她的年齡比一般大猩猩的平均壽命高出了20年。



「柯洛」生過三個孩子，她還有16個孫子、12個曾孫、三個玄孫。最近「柯洛」才動過手術，切除一個惡性腫瘤，目前復原情況良好。(照片取材自網路)



